Legitimerad sjuksköterska till Hälso och sjukvård Västerbotten (v.34-53)
Valora bemanning AB / Sjuksköterskejobb / Umeå Visa alla sjuksköterskejobb i Umeå
2026-07-28
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Legitimerade sjuksköterskor till Hälso- och sjukvård i hemmet – Region Västerbotten (v.34–53)
Plats: Region Västerbotten
Omfattning: Heltid (100 %)
Period: 17 augusti 2026 – 3 januari 2027 (v.34–53)
Arbetstider: Dag, kväll och helg (ej natt)
Sista dag att ansöka är 14 augusti 2026 (Tillsättning sker löpande)
Om uppdraget
Vill du ha ett givande och självständigt arbete inom hälso- och sjukvård i hemmet under hösten och vintern? Vi söker nu legitimerade sjuksköterskor för heltidsuppdrag hos vår uppdragsgivare i Region Västerbotten.
Arbetet utgår från ett trivsamt teamkontor i länet, men den huvudsakliga vårdinsatsen utförs i patienternas egna hem. Uppdraget sträcker sig över hela höst- och vintersäsongen (vecka 34 till vecka 53).Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
Du kommer att utföra sedvanliga sjuksköterskeuppgifter på primärvårdsnivå anpassade för vård i hemmet.
Dina huvudsakliga uppgifter inkluderar:
Läkemedelshantering och dosettdelning
Såromläggning och provtagning
Hantering av PICC-line, centrala infarter och näringsdropp
Medicinska bedömningar och dokumentation
Samarbete med kollegor i teamet samt samordning kring patienternas vårdbehovProfilKvalifikationer
Utbildning & Legitimation: Legitimerad sjuksköterska med minst 2 års yrkeserfarenhet (Nivå 2+).
Körkort: Giltigt B-körkort är ett absolut krav för tjänsten.
Språk: Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift (arbetet kräver direkt patientkontakt och dokumentation på svenska).
Klinisk vana: Trygg i självständigt arbete och medicintekniska moment (t.ex. centrala infarter och näringsdropp).
Meriterande:
Vidareutbildning till distriktsköterska (VUB).
Tidigare erfarenhet av hemsjukvård eller primärvård.
Vad vi erbjuder
Attraktiv ersättning: Konkurrenskraftig timlön baserad på din erfarenhet och kompetens.
Trygga arbetstider: Schemalagd arbetstid på dag, kväll och helg – helt utan nattpass.
Personlig service: En dedikerad konsultchef som stöttar dig under hela uppdragets gång.
Möjlighet till boende/resa: För dig som bor på annan ort kan vi hjälpa till med lösningar för boende och reseersättning.Så ansöker du
Låter detta som rätt uppdrag för dig? Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka in din ansökan med CV och sjuksköterskelegitimation så snart som möjligt.
Sista svarsdatum: 14 augusti 2026
Kontakt & Ansökan: Skicka din ansökan till Paolos@valorabemanning.se
eller ring oss på 0739187297 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12
E-post: paolos@valorabemanning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Västerbotten". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valora bemanning AB
(org.nr 559421-8157) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Valora Bemanning Jobbnummer
10014321