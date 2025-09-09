Legitimerad Sjuksköterska till Hallstahammars kommun
Hallstahammars kommun, Äldreförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Hallstahammar Visa alla sjuksköterskejobb i Hallstahammar
2025-09-09
, Surahammar
, Köping
, Västerås
, Kungsör
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hallstahammars kommun, Äldreförvaltningen i Hallstahammar
Med Bergslagens skogar i norr, Mälaren i söder och med ett rikt kulturarv som omfattar både en lång industrihistoria, ett kungligt slott och unik kulturmiljö kring Strömsholms kanal är Hallstahammars kommun en plats som lockar både besökare och nya invånare. Vi är en växande kommun med 16 600 invånare i en dynamisk region med närhet till såväl natur som storstad. Vi har ett företagsklimat som är bland det bästa i länet och vi levererar en välfärd med hög kvalitet.
Vår vision är att vara en kommun där allt är enkelt och nära, där nytänkande och kreativitet är självklart. Givetvis visar vi ansvar och engagemang för att kunna skapa ett bättre samhälle och miljö för kommande generationer. Kort sagt så ska du hitta det goda livet i storstadens närhet i Hallstahammars kommun oavsett om du bor här, driver företag, arbetar i kommunen eller bara är här på tillfälligt besök.
Verksamheten för Hälsa och Sjukvård i Hallstahammars kommun är en del av Äldreförvaltningen och består av Sjuksköterskor, Arbetsterapeuter, Fysioterapeuter och Undersköterskor. Vi bemannar kommunens tre äldreboenden, hemsjukvården och LSS verksamheten. Vi är knappt 50 medarbetare totalt.
Hos oss har du omvårdnadsansvar för ungefär 20-30 patienter, du har stor frihet att själv planera dina dagar utifrån de ramar som finns. Arbetet är självständigt men du har ett nära samarbete med dina sjuksköterskekollegor och andra professioner då vi arbetar mycket i team. I arbetet ingår kvälls- och helgtjänstgöring, i nuläget arbetar vi var 6:e helg och cirka 3 kvällar på 6 veckor.
Då en av våra medarbetare går i pension söker vi nu en ny kollega.Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
* Utföra bedömningar, åtgärda samt följa upp enligt omvårdnadsprocessen.
* Tillämpa ett personcentrerat förhållningssätt i ditt dagliga arbete för att möta varje patients individuella behov.
* Säkerställa god kvalitet i vården genom att arbeta strukturerat och förebyggande.
* Använda de system som finns till din hjälp såsom Senior Alert, BPSD-registret samt läkemedelsgenomgångar som du initierar och genomför i samråd med ansvarig läkare.
* Planera och prioritera dina arbetsdagar självständigt för att effektivt hantera dina uppgifter.
* Handleda och stödja omvårdnadspersonal i deras arbete med patienterna, vilket inkluderar att ge instruktioner och utbildning.
* Axla arbetsledaransvaret under kvällar och helger, vilket innebär att du i vissa situationer arbetsleder omvårdnadspersonalen inom våra verksamhetsområden.Kvalifikationer
* Du är legitimerad Sjuksköterska. Har du erfarenhet från arbete inom kommunal hälso- och sjukvård är det meriterande.
* Du är trygg som person och trygg i din yrkesroll.
* Du har ett gott bemötande inom gruppen och gentemot andra professioner.
* Du har god förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett strukturerat sätt.
* Du behöver ha B-körkort för manuell växellåda.
* Du har god förmåga till kommunikation och behärskar svenska språket väl i tal och skrift.
* Du ser vikten av samarbete och samverkan men kan också arbeta självständigt när så krävs.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Intervjuer kommer att ske fortlöpande under ansökningstiden.
ÖVRIGT
Hallstahammars kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökanden med kunskaper i finska i tal och skrift.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes vänligen men bestämt. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276016-2025-15". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hallstahammars kommun
(org.nr 212000-2064) Arbetsplats
Hallstahammars kommun, Äldreförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef
Åsa Eklund asa.eklund@hallstahammar.se 022024486 Jobbnummer
9498847