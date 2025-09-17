Legitimerad sjuksköterska till Gläntans minoritetsspråk boende
Kiruna kommun, Hälso och sjukvård / Sjuksköterskejobb / Kiruna Visa alla sjuksköterskejobb i Kiruna
2025-09-17
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kiruna kommun, Hälso och sjukvård i Kiruna
För ett livs levande Kiruna.
En sak är säker. Med oss gör du skillnad. Vi är hundratals kompetenser, tusentals människor och generationer av erfarenhet som tillsammans tryggar, vårdar, inspirerar, lär ut, räddar liv, tänker nytt, flyttar städer, ställer upp för varandra och tar hand om människor. Med stolthet och omtanke. Från fjäll till stad. I dag och imorgon för ett levande Kiruna. Det finns något fint i det. Vill du också jobba för livet, människan och framtiden i Kiruna kommun? Vill du skapa värde och göra skillnad på riktigt för det som är viktigt?
Socialförvaltningens uppdrag är att tillgodose människors behov av trygghet. Förvaltningen ska verka för att kommunens invånare får social omsorg i olika former och med ett speciellt ansvar att tillvarata svaga gruppers behov och intressen. Vi jobbar ständigt för en god kvalité som gagnar brukaren av våra insatser.
Sjuksköterska
Vi erbjuder dig som tar anställning som sjuksköterska hos oss
• Den 13e månaden som du tjänstgör som sjuksköterska, hos Kiruna kommun, erhåller du en bonus om en månadslön (som du erhöll vid tjänstens start)
• Ett förmånligt schema med främst dagtid
• Möjlighet att löneväxla för fler semesterdagar
• 5000kr / år i friskvårdsbidrag
• Hälsotimme 1 ggr / månad under arbetstid, tillsammans med kollegor
• Möjlighet till förmånscykel
• Möjlighet att hyra lägenhet i Riksgränsen / Vassijaure
Vi ser fram emot att höra från dig!Publiceringsdatum2025-09-17Arbetsuppgifter
Ett varierat arbete, med frihet under ansvar
Värdefulla relationer med patienter, anhöriga och personal
Som sjuksköterska på Hälso- och sjukvårdsavdelningen, med placering på Gläntans minoritetsspråk boende, leder och planerar du omvårdnadsarbetet samt handleder vård och omsorgspersonal i omvårdnaden. Tillsammans med omsorgspersonal, fysioterapeut, arbetsterapeuter samt enhetschefer strävar vi efter att främja välmående och förebygga ohälsa hos våra patienter. Genom löpande uppföljningar och kontinuerliga läkarkontakter ansvarar sjuksköterskan för patienternas välbefinnande.
Arbetstiden är främst dagtid, med endast två kvällar och en helg per schemaperiod om åtta veckor. Kvalifikationer
Vi söker dig som vill göra dagarna bättre för våra äldre, som är intresserad av att arbeta i team och utvecklas tillsammans. Samtidigt är du en person som kan ta ledarrollen och behålla lugnet trots oväntade omständigheter. Struktur och förmåga till planering, i kombination med ett gott bemötande, är kvalifikationer som du besitter. Det är även meriterande att du behärskar samiska och/eller finska, meänkieli.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan åtföljd av styrkt meritförteckning och övriga handlingar du vill åberopa.
Belastningsregister:
Innan en ev anställning ska du visa upp ett utdrag från belastningsregistret från ett oöppnat kuvert. Du ansöker om det på polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela Kiruna kommuns gemensamma värdegrund där respekt, ansvar och samverkan är ledorden.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.
Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli då Kiruna kommun är förvaltningsområde för dessa språk.
Kiruna kommun har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A1386563". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kiruna kommun
(org.nr 212000-2783) Arbetsplats
Kiruna kommun, Hälso och sjukvård Kontakt
Enhetschef Hälso-och sjukvårdsavdelningen
Kajsa Zakrisson kajsa.zakrisson@kiruna.se 0980-75688 Jobbnummer
9514300