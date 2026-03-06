Legitimerad sjuksköterska till GeBlod i Östergötland
Är du en legitimerad sjuksköterska som vill göra skillnad på riktigt? Vill du arbeta med något som räddar liv varje dag? Hos GeBlod i Östergötland får du chansen att möta givare som gör en ovärderlig insats för andra.
Om du brinner för att sprida värme, bemöta människor med omtanke och bidra till ett positivt arbetsklimat, är det dig vi söker. Välkommen att bli en del av vårt engagerade team!
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
GeBlod är en del av klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KITM), som är en del av Diagnostikcentrum i Region Östergötland. KITM är en länsövergripande ackrediterad enhet som erbjuder diagnostik inom klinisk immunologi samt dygnet runt laboratorieservice och medicinsk kompetens inför blodtransfusioner. Vi ansvarar för hela kedjan i blodverksamheten, från givning via komponentberedning till utlämning.
Här kan du läsa om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Vi söker legitimerad sjuksköterska till vår GeBlod verksamhet. Du kommer att arbeta i blodgivningsverksamheten och dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att bedöma och ta ställning till givarens hälsodeklaration utifrån enskilda samtal samt utföra blodgivning och provtagning.
Du kommer också ha möjlighet att medverka vid event och aktiviteter för rekrytering av blodgivare. Som ny hos oss kommer du att få en introduktion där du blir väl omhändertagen av erfarna kollegor och handledare. Du som sjuksköterska kommer alltid att ha en erfaren kollega att fråga.
Vår verksamhet präglas av höga krav på kvalitetssäkring och vi ställs ständigt inför nya utmaningar och krav på utveckling. Vi satsar på våra medarbetares utveckling. Hos oss får du möjlighet till kompetensutveckling genom både interna och externa utbildningar, kurser och konferenser. På sikt finns goda möjligheter att utvecklas vidare inom verksamheten - antingen genom breddning eller fördjupning i rollen. Det finns även möjlighet att på sikt vidareutbildas för arbete inom vår aferesverksamhet på Universitetssjukhuset.
Vi utför cirka 15 000 blodgivningar årligen runt om i hela Östergötland och har en fast lokal centralt belägen på Storgatan i Linköping. Vi har även en blodbuss som trafikerar 40 hållplatser i hela regionen.
Arbetet utförs måndag-lördag (ej storhelger), dagtid samt vissa pass kvällstid till senast klockan 20.45. (cirka en gång i månaden) I nuläget arbetar man var tredje-fjärde lördag med arbetstid klockan 09.30-15.00.
Vi erbjuder schemaläggning utifrån schemaverktyget Tessa, vilket innebär att du som medarbetare har möjlighet att påverka ditt eget schema.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av provtagning och med goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt är van vid datorarbete. Du har en god förmåga att planera, prioritera och strukturera ditt arbete. Du har lätt för att samarbeta, är flexibel och har ett intresse för att driva klinikens arbete framåt med oss. B-körkort är ett krav och har du C-körkort och kan tänka dig att köra vår blodbuss är det ett plus, men det är inget krav för tjänsten. Erfarenhet av service och liknande arbete är meriterande.
Du är serviceinriktad med förmåga att skapa trygghet och positiv upplevelse för givare.
Noggrann, flexibel och samarbetande. Drivkraft att bidra till verksamhetens utveckling.
Ansökan och anställning
Vi erbjuder 1 tillsvidareanställning 100 % med tillträde 23 maj eller enligt överenskommelse.
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in ansökan så snart som möjligt. Även intervjuer sker löpande.
Välkommen att bli en del av vårt engagerade team och bidra till att rädda liv!
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
