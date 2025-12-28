Legitimerad sjuksköterska till BUP En väg in
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-12-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du ha en central roll i en verksamhet som gör skillnad för barn och ungdomar? Nu söker BUP Stockholm ytterligare sjuksköterskor till vår enhet BUP En väg in, för arbete på timmar.
En väg in är en verksamhet som tar emot alla nya ärenden till BUP Stockholm. Verksamheten ligger på Näsbydalsvägen 23 i Täby.
BUP En väg in erbjuder invånare under 18 år inom Region Stockholm, som söker barnpsykiatrisk vårdkontakt, en tillgänglig och kvalificerad bedömning.
En väg in bemannas av erfaren vårdpersonal som via olika sökvägar till exempel digitalt eller telefon ser till att patienten och dennes anhöriga får rätt vård på rätt plats i rätt tid. Enheten tar emot alla inkomna remisser till BUP Stockholm och bedömer om patienten är i behov av den specialiserade barnpsykiatrins insatser.
Vi arbetar med att triagera alla nya inkommande ärenden i form av remisser och egenanmälan till BUP Stockholm. Som sjuksköterska hos oss är din huvudsakliga arbetsuppgift att ta emot egenanmälan på telefon och egenanmälan digitalt, delta på SIP möten.Publiceringsdatum2025-12-28Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med att ta egenanmälan på telefon, egenanmälan digitalt samt delta på SIP möten. Samarbete med vårdgrannar och samarbetspartners inom och utom den egna organisationen ingår också.Kvalifikationer
Du ska vara legitimerad specialistsjuksköterska.
Det är meriterande med erfarenhet av arbete som sjuksköterska inom barn- och ungdomspsykiatri men även erfarenhet inom annan psykiatrisk verksamhet är meriterande.Dina personliga egenskaper
Vill du utvecklas med oss? Vi är ett engagerat arbetslag med positivt arbetsklimat som söker kollegor som liksom vi, värdesätter samarbete och nytänkande för att kunna utveckla verksamheten och stärka varandra. Som person är du självgående, flexibel och stabil. Du har en mycket god samarbetsförmåga och gott omdöme.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform
Intermittent anställning, du anlitas vid behov. Du har timlön.
Vi erbjuder
BUP Stockholm arbetar strukturerat med chefs- och ledarskapsutveckling i syfte att skapa en god och hållbar arbetsmiljö där alla kan komma till tals och känna sig sedda. Det finns goda förutsättningar för alla att utvecklas och bli riktigt bra inom sin profession. Vi har förmåner såsom t ex förmånliga tjänstepensionsvillkor, möjlighet till löneväxling, fri offentligfinansierad sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet samt friskvårdsförmåner. Vi erbjuder också flexibla arbetstider om arbetet tillåter.
Övrig information
Vi intervjuar fortlöpande, så skicka in din ansökan redan idag.
Vi ser fram emot din ansökan!Om företaget
BUP En väg in är en del av BUP Stockholm. BUP Stockholm erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar från 0 till 17 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi inom BUP cirka1 200 anställda som varje år möter drygt 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/8020". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, BUP En väg in Kontakt
Maria Pulli, enhetschef 073-6822722. Jobbnummer
9664068