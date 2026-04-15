Legitimerad sjuksköterska till Blodbussarna/Blodcentralen
2026-04-15
Är du sjuksköterska och vill ha ett arbete där du möter människor som gör gott för någon annan? Sprider du positiv stämning omkring dig och bemöter dina medmänniskor med värme? Då är det just dig vi söker!
Du erbjuds
ett meningsfullt arbete där du bidrar till att rädda liv genom att stödja blodgivare och säkerställa att vården har tillgång till blod för att hjälpa sjuka och skadade människor
en utvecklande arbetsmiljö med varierande uppgifter
att bli en del av ett engagerat och sammansvetsat team som stöttar varandra och utvecklas tillsammans
kompetensutveckling bland annat i form av utbildning i medicinsk engelska.
"Jag trivs med att jobba på Blodcentralen eftersom jag varje dag möter människor som vill hjälpa andra genom att ge blod. Här har jag också världens bästa kollegor och arbetstider som går att kombinera med livspusslet. Vi har kul på jobbet och det är ett annat tempo här än på en avdelning."
• Alva, sjuksköterska på Blodcentralen
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.
Blodcentralen Stockholm söker en kollega till vårt engagerade team där vi tillsammans möjliggör för människor att ge blod till de som behöver. Vi erbjuder en arbetsplats med bra arbetstider och gemenskap. Vi är länken mellan blodgivare och patienter med kunskap om både sjukvård och det mänskliga mötet med blodgivarna. Våra ledstjärnor är kompetens, medmänsklighet, tillgänglighet och nytänkande.
Blodcentralen är en del av Karolinska Universitetssjukhuset och Region Stockholm. Vi arbetar med friska människor och det blod som ges för att hjälpa sjuka eller skadade medmänniskor. Varje dag bidrar vi tillsammans till att sjukvården kan rädda liv.
Blodbussarna har fyra fordon - trailers och bussar - i olika storlekar. Vi utgår från vårt bussgarage i Årstaberg och besöker över 100 platser i länet.
Din anställning är förlagd på blodbussen som blir din bas. Alla medarbetare hjälper till och arbetar på samtliga enheter vid behov. Genom god planering och sambemanning kan vi erbjuda bästa möjliga tillgänglighet för våra blodgivare och god arbetsmiljö för våra medarbetare.
Som sjuksköterska på Blodcentralen arbetar du tillsammans med andra sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, chaufförer med flera. Arbetsuppgifterna består främst av att ta hand om blodgivarna på bästa sätt hela vägen genom deras besök. Det innebär att hälsa dem välkomna, ge information och svara på frågor, göra en intervju utifrån hälsodeklarationen och genomföra bedömning, provtagning och blodtappning i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter.
Förutom arbetet med blodgivarna förekommer även andra arbetsuppgifter och ansvarsområden, exempelvis rekryteringsarbete, hygienansvar eller att ingå i vår trivselgrupp. Du kommer att vara delaktig i rutiner och utveckling som syftar till att få verksamheten att fungera på bästa sätt. Du kommer att gå en utbildning i medicinsk engelska för att kunna ta emot engelsktalande blodgivare.
Måndag, tisdag, torsdag 7.15-16.45
Onsdag 7.15-19.30
Fredag 8.30-16.00 (endast en fredag i månaden i samband med APT-möte).
Vi söker dig som
är social och har ett genuint intresse för att arbeta med människor
bemöter blodgivare och kollegor med samma omtanke och respekt och delar med dig av din kunskap och entusiasm
kan både samarbeta och agera självständigt, är trygg i att göra egna bedömningar och hugger i där det behövs. KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska är en sammanslagning av Karolinska Universitetslaboratoriet och Bild och Funktion med laboratorieverksamhet, radiologi, nuklearmedicin, medicinsk strålningsfysik, radiofarmaci och strålsäkerhet inom Karolinska Universitetssjukhuset. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
104 22 STOCKHOLM
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
N258 ME Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
