Legitimerad sjuksköterska till Aneby kommuns hemsjukvård
2025-12-26
I Aneby kommun tar vi avstamp i en värdegrund som bygger på öppenhet, utveckling och ansvar. Vår ambition är att utföra vanliga jobb ovanligt bra och att bedriva en verksamhet som är hållbar, professionell och lyhörd för framtidens behov.
Inom den kommunala hälso- och sjukvården arbetar vi nära varandra över professionsgränser, med fokus på trygghet, kvalitet och kontinuitet för våra patienter.
Vi söker en legitimerad sjuksköterska till hemsjukvården i ordinärt boende. Arbetet ger möjlighet till långsiktiga patientrelationer, självständigt ansvar och nära samverkan i team.
Som sjuksköterska i hemsjukvården arbetar du med planerad, personcentrerad och sammanhållen vård för patienter i deras hem. Arbetet präglas av kontinuitet, helhetssyn och ett nära samarbete med andra professioner.Du har en central roll i att bedöma patienters hälsotillstånd, planera och följa upp vårdinsatser samt bidra till trygghet, kontinuitet och kvalitet för både patienter och närstående.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att:
* Göra medicinska bedömningar och planera vård- och omvårdnadsinsatser
* Ansvara för läkemedelshantering, sårvård och andra hälso- och sjukvårdsinsatser
* Arbeta förebyggande och följa upp insatser utifrån gällande rutiner
* Medverka i och samordna vårdplanering, SIP och uppföljningar
* Samverka med hemtjänst, rehab, biståndshandläggare och vårdcentral
* Handleda och stötta omvårdnadspersonal i medicinska frågorKvalifikationerKvalifikationer
* Legitimerad sjuksköterska
* B-körkort
* God förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
* Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Meriterande:
* Erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård
* Specialistutbildning inom distrikt, geriatrik eller psykiatri
* Erfarenhet av hemsjukvård i ordinärt boende
Vi söker dig som har ett gott bemötande och förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Du är trygg i din yrkesroll, tar ansvar och kan prioritera även i situationer som kräver omdöme och struktur. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och samarbetsförmåga.
ÖVRIGT
Läs mer om varför du ska jobba i Aneby kommun, vår värdegrund och dina framtida kollegor på vår hemsida: https://aneby.se/sidor/kommun-och-politik/jobba-hos-oss.html
Eventuell kontakt från rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
