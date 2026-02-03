Legitimerad sjuksköterska/specialistsjuksköterska - Natt
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.Publiceringsdatum2026-02-03Beskrivning
Avdelning 95 är en allmänpsykiatrisk akutvårdsavdelning som tillhör NU-sjukvårdens psykiatriska klinik.
Vi finns på Brinkåsens moderna psykiatrianläggning i Vänersborg. På avdelningen arbetar sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, skötare samt kurator. För den medicinska vården ansvarar vår överläkare tillsammans med ST- och AT-läkare.
Vi söker nu en ny kollega för tjänstgöring natt.
Vi kan erbjuda dig
Bredvidgång anpassad till just dig. Olika typer av internutbildningar för specifika arbetsuppgifter och ansvarsområden. Möjlighet till betald specialistutbildning. Bra fysisk arbetsmiljö i lokaler anpassade för den typ av vård vi bedriver. Världens roligaste jobb!Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter för sjuksköterska i psykiatrisk vård nattetid.
Kvalifikationer
Legitimation som sjuksköterska är ett krav.
Du behöver vara ansvarstagande, empatisk, kunna arbetsleda och ha mycket god samarbetsförmåga. Som nattsjuksköterska har du ett större ansvar när det gäller att göra både medicinska och andra bedömningar och därför behöver du vara trygg i din yrkesroll. Erfarenhet av att arbeta med patienter med psykosjukdom är meriterande då det är avdelningens inriktning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
Intervjuer kan komma att ske fortlöpande under hela ansökningstiden.
Vid tillsättning av tjänst inom psykiatrin begär vi alltid utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan sköts av arbetsgivaren.
Välkommen med din ansökan! Kontakta oss gärna om du har frågor om tjänsten eller om vår avdelning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
