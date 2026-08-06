Legitimerad sjuksköterska sökes till Särskilt boende i Laholms kommun
Laholms kommun / Sjuksköterskejobb / Laholm Visa alla sjuksköterskejobb i Laholm
2026-08-06
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Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare – varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredömePubliceringsdatum2026-08-06Om tjänsten
Då vi kommer utöka särskilt boende i Laholms kommun under våren 2027 behöver vi utöka vår sjuksköterskeorganisation. Vi söker nu en sjuksköterska som vill vara med i en spännande utveckling. Vill du vara med och utveckla våra särskilda boende?
Arbetet som sjuksköterska hos oss innebär ett självständigt arbete med många kontaktfält med olika professioner såsom läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut och omvårdnadspersonal. Vi ser gärna att du som sjuksköterska har erfarenhet av personcentrerat arbetssätt. Du tycker om att samarbeta och vara den sammankopplande länken mellan patient, närstående och övriga i teamet för bästa tänkbara vård, där alla är resurser behövs.
På kommunens särskilda boenden arbetar en-två sjuksköterskor med patientansvar.
På särskilt boende bor i de flesta fall äldre med behov av hjälp med omvårdnad, där du som sjuksköterska har det övergripande ansvaret över medicinska insatser samt handledning till omvårdnadspersonal.
I Laholms kommun utgår alla sjuksköterskor från samma enhet, och arbetar i team uppdelat från geografiskt område. Detta möjliggör ett kollegialt samarbete i vardagen.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med bred erfarenhet inom vården och ett genuint intresse för äldreomsorg. Har du vidareutbildning inom geriatrik, psykiatri eller demensvård är det meriterande.
Stor vikt kommer att läggas på de personliga egenskaperna hos de personer som söker arbete hos oss. Det är viktigt att du uppskattar kontakter med patienter, närstående och kollegor, samt olika professioner, internt och externt.
Eftersom bilkörning ingår i tjänsten behöver du ha B-körkort.
Om anställningen
Du arbetar mestadels dagtid 38,15 h/v, samt var 6.e helg.
Vi erbjuder våra medarbetare goda anställningsvillkor, friskvårdssubvention, flextidsavtal och semesterväxling.
Lönespridning för tjänsten lönesättning 2026: Lägst 37 000 kr/mån Medel 43 574 kr/mån Högsta 55 200 kr/mån. Lönesättning påverkas av erfarenhet och kunskap.
Övriga upplysningar
Är du intresserad utav uppdraget som RIB brandman i Laholms kommun kan du gå in på: Räddningstjänst - Laholms kommun
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola. Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning | Polismyndigheten
Arbete inom skola eller förskola | Polismyndigheten
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Information till annonssäljare
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Laholms Kommun
(org.nr 212000-1223), https://www.laholm.se/
Humlegången 6 (visa karta
)
312 80 LAHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, LSS/HSL, Hälsosjukvård SSK Kontakt
Johanna Sempert johanna.sempert@laholm.se 0725-717195 Jobbnummer
10023748