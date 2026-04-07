Legitimerad sjuksköterska sökes för sommaruppdrag Juli månad
2026-04-07
Meca Care bedriver hemtjänst och hemsjukvård i Lund med fokus på kvalitet, trygghet och personcentrerad vård. Vi arbetar nära våra brukare i deras hem och har ett engagerat team bestående av sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och omsorgspersonal.
Under juli månad söker vi nu en legitimerad sjuksköterska som kan täcka upp under ordinarie sjuksköterskas semester.
Uppdraget passar både dig som vill arbeta som timanställd och dig som är konsult.
Som sjuksköterska hos oss ansvarar du för:
Hemsjukvårdsinsatser enligt HSL
Läkemedelshantering och delegering
Sårvård
Blodprovtagning och injektioner
Bedömningar och uppföljningar i hemmet
Dokumentation enligt gällande regelverk
Samverkan med läkare, rehab och omsorgspersonal
Kontakt med anhöriga och kommun
Arbetet är självständigt, varierande och kräver gott kliniskt omdöme.
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har erfarenhet av hemsjukvård eller kommunal verksamhet (meriterande)
Är trygg i sårvård, provtagning och läkemedelshantering
Har erfarenhet av journalsystemet Lifecare
Arbetar strukturerat och självständigt
Har god samarbetsförmåga
Har B-körkort
Vi erbjuder
Ett självständigt och meningsfullt uppdrag
Engagerad verksamhet med korta beslutsvägar
Flexibel lösning för dig som är konsult eller timanställd
Marknadsmässig ersättning
Möjlighet till fortsatt samarbete Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
E-post: fannymezach@gmail.com Arbetsgivare ABC Meca Care AB
(org.nr 556898-1475), http://abcmecacare.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ABC Meca Care Kontakt
Fanny Meza fannymezach@gmail.com 0723262582 Jobbnummer
9840841