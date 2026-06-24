Legitimerad sjuksköterska Medicinavdelningar inom slutenvård
Health Connect 365 AB / Sjuksköterskejobb / Herrljunga Visa alla sjuksköterskejobb i Herrljunga
2026-06-24
, Vårgårda
, Vara
, Falköping
, Ale
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Health Connect 365 AB i Herrljunga
, Vårgårda
, Vara
, Falköping
, Ale
eller i hela Sverige
Legitimerad sjuksköterska sökes till medicinavdelning inom slutenvård hösten 2026. Goda villkor och personlig kontakt utlovas.
UPPDRAG & PERIOD
Är du legitimerad sjuksköterska med erfarenhet från medicinsk vårdavdelning? Vi söker dig som är van vid ett tempofyllt arbete och som brinner för att ge trygg, säker och professionell patientvård.
Tidsperiod: 1 september 2026 – 31 november 2026
Omfattning: Heltid
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-06-24Om företaget
Health Connect är ett bemanningsföretag med säte i Göteborg. Vi erbjuder ett brett utbud av uppdrag över hela landet.
När du arbetar genom Health Connect kan du förvänta dig:
Konkurrenskraftig lön
ISO-certifierad verksamhet
Hjälp med resa och boende (om du önskar arbeta på annan ort).
Tjänstepension enligt ITP och försäkringar.
Hög servicenivå från erfarna konsultchefer.
Regelbundna konsultträffar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@healthconnect365.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Health Connect 365 AB
(org.nr 559454-6888), http://www.healthconnect365.se Jobbnummer
9976895