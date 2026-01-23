Legitimerad Sjuksköterska med specifikt ansvar för vistelse på LSS-kollo
2026-01-23
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Socialförvaltningen i Stockholms stad har en övergripande och samordnande roll för socialtjänstens individ och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Här skapas goda förutsättningar för att möta invånare i behov av socialtjänstens stöd. I nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna bidrar vi till en modern, digital, rättssäker, likställd och kunskapsbaserad socialtjänst och vi har ett starkt utvecklingsfokus. Inom förvaltningen erbjuds ett stort utbud av stödinsatser till stadens invånare och utbudet förändras utifrån stockholmarnas behov och stadsdelsförvaltningarnas önskemål. Arbetet sker ofta i nära samverkan med andra myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Socialförvaltningen ansvarar också för stadens serverings- och tobakstillstånd och utför tillsyn.
Välkommen till oss
Socialförvaltningen anordnar kolloverksamhet för barn, ungdomar och unga vuxna med
funktionsnedsättning.
Våra kollogårdar ligger i natursköna miljöer på Väddö och i Sörmland. Att vistas på kollo innebär för våra deltagare ett miljöombyte, roliga friluftsaktiviteter och social samvaro med andra. Som Sjuksköterska anställs du inom Område hälso-och sjukvård och på vår hälso- och sjukvårdsorganisation inom LSS/SoL-hälsan. Vårt kontor är centralt beläget på Södermalm och det är där du utgår ifrån. Du arbetar dagtid 8-16.30 och du förväntas kunna köra till och från kollo gårdarna, så körkort är ett måste. Utöver hälso- och sjukvårdsansvar på kollo så kommer du i din sjuksköterskeroll även att stödja LSS/SoL-hälsan i sitt ordinarie grunduppdrag under de perioder där kollovistelse inte är igång. Kolloverksamheten är framförallt mest aktivt under sommarlov samt sport- och påsklov.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig, förutom en härlig framåtdrivande arbetsplats både friskvårdsbidrag, pension och SL-kort.
Din roll
Som ansvarig sjuksköterska på kollo ansvarar du för förberedelser, planerar och säkerställer att deltagarna kan få det stöd de behöver utifrån sitt hälso-och sjukvårdsbehov som de har i sin vardag på sin kollovistelse. Det gör du dels genom att samarbeta med enhetscheferna och gruppledarna på kollo samt förbereda vistelserna genom översyn av ordinationer, kontakt med ansvarig läkare och närstående. En stor del av uppdraget innefattar att utbilda, instruera och delegera uppgifter till kollopersonal samt att finnas tillgänglig för både möjlighet till fysiska besök på kollogårdarna, men också att ge stöd över telefon när behov uppstår.
Inför kolloperioderna ansvarar du för att utbilda, samarbeta och delegera omsorgspersonal som ska arbeta på kollo.
Det kommer finnas stöd av ett antal ssk-kollegor under sommaren som då kommer in och arbetar vid behov.
Din kompetens och erfarenhet
Legitimerad Sjuksköterska med minst 5 år i yrket
Krav att du har arbetat med målgrupper inom LSS
Meriterande med Distriktsköterskekompetens
Meriterande att ha arbetat inom hemsjukvård
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
