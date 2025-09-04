Legitimerad sjuksköterska med intresse för psykiatri och beroendevård
Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Mjölby Visa alla sjuksköterskejobb i Mjölby
2025-09-04
, Boxholm
, Vadstena
, Motala
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Mjölby
, Boxholm
, Vadstena
, Motala
, Ödeshög
eller i hela Sverige
Är du leg sjuksköterska och nyfiken på att arbeta med specialistpsykiatri och beroendepsykiatri - välkommen till Beroendemottagningen i Mjölby!
Du möter en arbetsplats med god stämning och gott kollegialt samarbete där du som sjuksköterska är en viktig medlem i teamarbetet.
Vi har ett öppet klimat där det finns gott om utrymme för att diskutera ärenden och få stöd av kollegor. Beroendemottagningen ligger centralt belägen i Mjölby mitt i Östergötland, med närhet till Östgötapendeln och tillgång till fri parkering.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Vi erbjuder dig
En introduktion anpassad efter din bakgrund och erfarenhet
Utbildningsprogram för nyanställda som hålls av olika professioner inom kliniken
Möjlighet till spännande utvecklingsmöjligheter i form av vidareutbildningar och fördjupning av kunskap
Kollegial handledning
Gemensamt för alla nyanställda är att man tilldelas en mentor som lotsar dig in i arbetet på mottagningen och hjälper dig komma in i rutiner samt uppföljningssamtal med närmsta chef.
Som sjuksköterska på kliniken finns många möjligheter att utvecklas och bygga vidare på sin karriär. Du erbjuds som anställd både interna och externa utbildningar och det finns möjlighet till fördjupning. Vi uppmuntrar möjligheten till betald vidareutbildning till specialistsjuksköterska i psykiatri via arbetsgivaren, med ett extra lönepåslag på 4 000 kr efter färdig utbildning.
Här kan du läsa om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-09-04Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss kommer du att arbeta med vuxna personer som har beroendeproblematik. Vi erbjuder stöd och hjälp till personer som har ett skadligt bruk av alkohol, narkotika eller hasardspel. Vi eftersträvar alltid en hög tillgänglighet och delaktighet för våra patienter som ofta har psykiatrisk samsjuklighet. På mottagningen görs LARO- behandling, abstinens-behandlingar, fördjupade utredningar och annan behandling utifrån evidensbaserade metoder. Behandlingskontakterna är ofta långvariga. Vi eftersträvar en helhetssyn på individen och god samverkan med närstående, kommuner och våra vårdgrannar, där patientens behov står i fokus.
Du som sjuksköterska träffar patienter för bedömning och behandling. Du kommer att ansvara för egna patienter och i samråd med mottagningens övriga professioner genomföra vård och behandling. Hos oss får du möjlighet att möta en patient i taget och alla besök är bokade. Arbetet sker i tvärprofessionella team och följs upp på behandlingskonferenser och samverkansmöten. Vi använder aktivt individuella samt samordnade vårdplaner för att öka patientens delaktighet och för att kunna följa upp behandlingsmål. Dokumentation sker i journalsystemet Cosmic.
Arbetsgrupp
Psykiatriska kliniken Motala Mjölby består av två allmänna öppenvårdsmottagningar, beroendemottagningar och mobila omvårdnadsteam placerade i Motala och Mjölby samt en slutenvårdsavdelning i Motala. Kliniken arbetar utifrån en sammanhållen vårdkedja med behandlaransvar i både öppen- och slutenvård. Teamarbete och vård i hemmet är viktiga hörnstenar i verksamheten. Kliniken har västra Östergötland som upptagningsområden och ingår sedan 2020 tillsammans med all övrig psykiatrisk verksamhet i Region Östergötland i Psykiatricentrum. Hos oss på beroendemottagningen arbetar idag ett team bestående av sjuksköterskor, kurator, arbetsterapeut, läkare, psykolog, administratör samt vårdenhetschef.
Om dig
Som person är du engagerad och intresserad av att tillsammans med dina kollegor skapa goda förutsättningar för att förbättra våra patienters mående och funktion. Du arbetar självständigt, samtidigt som du har lätt för att samarbeta med andra då en stor del av vårt arbete är teambaserat. Vi lägger stor vikt vid personlig mognad och att du vill engagera dig och utveckla ditt arbete.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med specialistutbildning i psykiatri. Tidigare erfarenhet av att arbeta med beroendevård och/eller psykiatri är meriterande men inte ett krav.
Ansökan och anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse som kan komma att inledas med 6 månaders provanställning. Intervjuer för tjänsten kommer att ske 30/9 och 7/10.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1287". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Psykiatriska kliniken i Motala-Mjölby Kontakt
Vårdenhetschef Linda Frey linda.frey@regionostergotland.se 010-1048336 Jobbnummer
9492181