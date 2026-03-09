Legitimerad sjuksköterska med fokus på patientnära och trygg vård
Kronobergs Hemvård AB / Sjuksköterskejobb / Växjö Visa alla sjuksköterskejobb i Växjö
2026-03-09
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kronobergs Hemvård AB i Växjö
Nu söker vi en engagerad och erfaren sjuksköterska som vill vara med och bidra till en modern och patientnära hemvård!Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
Som sjuksköterska hos oss arbetar du nära de patienter du ansvarar för och följer deras vård över tid. Vi värdesätter det nära arbetet med omsorgstagaren och tror att kontinuitet och tillgänglighet skapar trygghet och kvalitet i vården.
Du arbetar även i nära samarbete med undersköterskorna i verksamheten och träffar dem dagligen. Tillsammans planerar, följer upp och utvecklar ni vården kring patienterna. I din roll bidrar du med din medicinska kompetens, handleder personal i teamet och säkerställer god och säker vård.
Som sjuksköterska har du även en viktig ledande roll i det dagliga arbetet och är delaktig i att utveckla verksamheten framåt genom kvalitets- och förbättringsarbete.
Du arbetar i ett team med tre andra sjuksköterskor och distriktsköterskor samt erfarna timanställda sjuksköterskor.
Arbetstid
Arbetet är förlagt dagtid måndag till fredag. Vi erbjuder en flexibel arbetsmodell med flextid där du tillsammans med dina kollegor har möjlighet att planera och styra din arbetstid. Jour kan förekomma då storhelg infaller måndag-fredag och arbetet och sker då hemifrån.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska, Distriktsköterska är meriterande.
B-körkort är ett krav
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom kommunal hälso- och sjukvård
Erfarenhet av dokumentation i journalsystemet Cosmic
Erfarenhet av vårdplaner och samordning kring patientens insatserDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, ansvarstagande och har ett genuint engagemang för patientens bästa. Du trivs med att arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor och bidrar till ett gott arbetsklimat i teamet.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du arbetar nära dina patienter
Ett nära samarbete mellan sjuksköterskor och undersköterskor
Möjlighet att vara delaktig i utvecklingen av verksamheten
Flexibel arbetstid
En trygg och engagerad arbetsgruppÖvrig information
Tjänsten är på 75-100 %.
Tillträde enligt överenskommelse.
Vi kontrollerar legitimation samt utdrag ur belastningsregistret i samband med anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
E-post: jobb@krhv.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronobergs Hemvård AB
(org.nr 559056-9942)
Annavägen 4 (visa karta
)
352 46 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Koordinator
Moa Bergqvist Moa.bergqvist@krhv.se 0470-575594 Jobbnummer
9786421