Legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av urologi sökes
Ainnova Kirurgi AB / Sjuksköterskejobb / Västerås
2025-10-19
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Ainnova Kirurgi är en modern privat specialistklinik, vackert belägen i Hässlö, Västerås. Sedan starten 2021 har vi haft en stark tillväxt och etablerat oss som en ledande aktör inom urologi, allmänkirurgi, proktologi och endoskopi. Vi erbjuder högkvalitativ vård enligt evidensbaserade behandlingsprinciper och samarbetar nära med den offentliga sjukvården.
Sedan 2023 bedriver vi urologisk öppenvård på uppdrag av Region Västmanland, med särskilt fokus på maligna tillstånd. Kliniken utreder och behandlar alla urologiska tillstånd inom öppenvård, och vi har tillgång till avancerade metoder såsom transperineal fusionsbiopsi av prostata. Vår verksamhet följer nationella vårdprogram och riktlinjer, och vi är stolta över att kunna erbjuda vård av hög kvalitet med korta väntetider.

Om tjänsten
På grund av vår fortsatta tillväxt söker vi nu en legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av urologi, som vill bli en del av vårt engagerade team.
Som kontaktsköterska har du en central roll i patientens vårdresa. Du arbetar tätt tillsammans med våra urologer och fungerar som en trygg kontaktpunkt för patienten. Du koordinerar vården och bidrar till en trygg, tydlig och sammanhållen vårdprocess.Dina arbetsuppgifter
Vara kontaktperson för patienter och närstående
Informera och guida patienter genom vårdprocessen
Assistera läkare vid enklare ingrepp i lokalbedövning
Utföra administrativa arbetsuppgifter

Kvalifikationer
Är legitimerad sjuksköterska, gärna med minst 2 års erfarenhet inom urologisk vård
Har erfarenhet av att arbeta i journalsystemet Cosmic
Är kommunikativ, ansvarstagande och lösningsfokuserad
Trivs med varierade arbetsuppgifter och har lätt för att samarbeta
Behärskar svenska flytande i både tal och skrift
Har erfarenhet som kontakt sjuksköterska (meriterande)
Vi erbjuder
En stimulerande och växande klinik
Ett engagerat och kompetent team
Individuell introduktion och möjlighet till fortlöpande kompetensutveckling
Kollektivavtal
Arbetstid förlagd till dagtid, måndag-fredag

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: kontakt@ainnovakirurgi.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SSK Urologi".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Ainnova Kirurgi AB
(org.nr 559310-7740)
Flottiljgatan 67 (visa karta
)
721 31 VÄSTERÅS

Kontakt
Vd
Mansour Nozhatzadeh
mansour.nozhatzadeh@ainnovakirurgi.se
0709161561
