Legitimerad Sjuksköterska hemsjukvården Värnamo kommun
2025-10-16
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.

Vi söker legitimerad sjuksköterska till hemsjukvården i ordinärt boende inom Värnamo kommun.
Vi söker legitimerad sjuksköterska till hemsjukvården i ordinärt boende inom Värnamo kommun.Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär att du ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser i den kommunala sjukvården. Du ansvarar för både planerade och akuta hälso- och sjukvårdsinsatser för såväl yngre som äldre patienter.
Som sjuksköterska gör du självständigt medicinska bedömningar, behandlingar och åtgärder.
Då patienternas vårdbehov skiljer sig åt, varierar arbetsuppgifterna från vanligt förekommande insatser, så som läkemedelshantering, provtagning och sårbehandlingar till mer avancerade insatser som dialys, infusioner samt skötsel av trachestomi, CVK/venportar och dränage.
Som stöd finns specialistkompetens inom områdena palliativ avancerad vård, sårsjuksköterska och psykiatrisamordnare. Vi har även tillgång till ett metodikum där en del utbildningar genomförs. Där kan du även förnya dina kunskaper.
Tillsammans med kollegor arbetar du i team för att möjliggöra bästa kvalitet för dem vi är till för. Du behöver kunna arbeta självständigt samt ta egna beslut. Att vara lyhörd och empatisk är självklart för dig, likaså att ha helhetssyn i arbetet med människan. Ditt arbete utförs mestadels på dagtid, men viss kväll och helgtjänstgöring ingår.
Enligt vår värdegrund behöver du kunna:
Sätta behov och intresse hos den vi är till för i centrum.
Ta ett aktivt ansvar för att utveckla verksamheten och sig själv.
Samverka över gränser och ta tillvara varandras kompetenser.
Verka för arbetsglädje, kunna sätta in sitt arbete i ett större sammanhang, trivas och känna yrkesstolthet.Kvalifikationer
Som sjuksköterska i Värnamo Kommun behöver du ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Som person är du lugn och trygg samt har förmåga att skapa ett positivt klimat. Du är lyhörd och empatisk samt har lätt för att samverka både internt och externt.
Du är bra på att planera och organisera och prioriterar ditt arbete självständigt på ett effektivt sätt.
Patientdelaktighet och samverkan med närstående är för dig en självklarhet.
Att skapa en god arbetsmiljö uppbyggt på en bra teamkänsla är viktigt för oss.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
När du börjar din tjänst som sjuksköterska hos oss så kommer du få en utsedd handledare. Introduktionstiden är individuell och anpassad efter dina erfarenheter och förkunskaper. Du kommer även att få en erfaren mentor som du alltid kan ställa dina frågor till.
Välkommen att söka tillsvidaretjänst hos Vård och Rehab, Omsorgsförvaltningen Värnamo kommunAnställningsvillkor
Före erbjudande om anställning ska ett utdrag från polisens belastningsregister uppvisas.
B-körkort som gäller för manuell växellåda är ett krav.
Tillsättning enligt överenskommelse samt efter erforderliga beslut.
Urval sker löpande under rekryteringstiden.
Omsorgsförvaltningen. Vi ansvarar för våra äldre, personer med funktionshinder och kommunens hemsjukvård. Förvaltningen arbetar även med rehab och förebyggande för att våra medborgare ska kunna leva ett gott liv hela livet.
Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/omsorgsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Individuell lönesättning
