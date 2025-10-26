Legitimerad sjuksköterska/distriktsköterska till Vårdcentralen Lyckorna
Vi på Vårdcentralen Lyckorna söker en ny kollega och välkomnar dig att söka till vår arbetsplats.
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, fyra jourcentraler, Vårdcentrum Finspång, barnhälsovårdsenheten, 1177 och allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Nyligen har en sammanslagning av Vårdcentralen Borensberg och Vårdcentralen Lyckorna, Motala genomförts och vi söker dig som vill vara med på den här utvecklingsresan som sjuksköterska. Arbete kan förekomma på båda vårdcentralerna.
Vi erbjuder nu en tillsvidareanställning då en av våra kollegor valt att ta sig an nya utmaningar. Som ny sjuksköterska erbjuds du en skräddarsydd introduktion efter dina behov. Med en utsedd mentor vill vi skapa trygghet för dig som är ny i din sköterskeroll eller för dig som är ny inom primärvård.
Läs också gärna om regionens karriärstege för sjuksköterskor och dina förmåner hos oss.
Vi söker en sjuksköterska som värdesätter ett stimulerande och självständigt arbete i en utvecklande miljö. Den huvudsakliga uppgiften på vårdcentralen är mottagningsarbete och telefonrådgivning. I samband med din anställning erhåller du även en mentor som skall fungera som ett stöd under din introduktion och första året hos oss. Kompetensutveckling är viktigt i vår verksamhet varför tid för både intern och extern utbildning har hög prioritet. Att gemensamt erbjuda patienten bästa möjliga vård är centralt hos oss varför vi ämnar ta vara på samtliga medarbetares kompetens och arbetar för kompetensutbyte mellan olika yrkeskategorier. Vi verkar aktivt för att skapa öppenhet, diskussion och delaktighet varför vi gemensamt bereder olika ärenden. På vår vårdcentral bidrar vi alla till att skapa ett gott arbetsklimat genom att vara måna om varandra, bemöta varandra och våra patienter väl samt utstråla arbetsglädje.
Arbetsgrupp
Vi är drygt 70 medarbetare på Vårdcentralen Lyckorna som trivs tillsammans i ett öppet arbetsklimat. Vi har ett gott samarbete med våra vårdgrannar, både inom Region Östergötland och inom kommunen. Vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt och bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi möter patienter i alla åldrar och med många olika behov.
På vårdcentralerna finns läkarmottagning, sjuksköterskemottagning, specialistsköterske-mottagningar, undersköterskemottagning, barnhälsovård, psykosocial kompetens, fotvård, äldrevårdsmottagning och laboratorium. Vi ansvarar även för ett antal äldreboenden.
Mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska gärna med erfarenhet av primärvård. Erfarenhet relevanta eller närliggande områden är också meriterande.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter, anhöriga, kollegor och andra verksamheter är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift. Du behöver också kunna hantera olika IT-system för att kunna utföra det dagliga vårdarbetet.
Du är empatisk, har god samarbetsförmåga och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete. Vidare har du ett trevligt bemötande mot patienter och kollegor. Du är trygg i din yrkesroll och har förmågan att kunna fatta självständiga beslut utifrån din profession. Vi söker dig som är positiv till förbättringsarbete och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Distansarbete del av tid med telefonrådgivning kan erbjudas. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
