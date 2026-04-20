Legitimerad sjuksköterska Digital sjukvårdsrådgivning (sommaruppdrag)
2026-04-20
Vill du arbeta flexibelt hemifrån i sommar och samtidigt göra verklig skillnad?
Vi söker nu legitimerade sjuksköterskor för uppdrag inom digital sjukvårdsrådgivning under juni, juli och augusti.
Uppdraget passar dig som vill kombinera frihet med kvalificerat arbete - med möjlighet att arbeta mellan 40-100%, främst kvällar och helger.
Arbetsuppgifter
Hos oss får du arbeta i en spännande verksamhet som är i ständig utveckling. Arbetet är omväxlande och roligt.
Du arbetar med:
Kvalificerad sjukvårdsrådgivning
Medicinska bedömningar
Hänvisning till rätt vårdinstans
Till din hjälp har du ett kvalitetssäkrat, symtombaserat nationellt beslutsstöd och en strukturerad samtalsprocess som stöd i ditt arbete.
Som ny i uppdraget får du ett gediget introduktionsprogram med både teoretisk och praktisk utbildning. Vi lägger stor vikt vid att du ska känna dig trygg i din roll.
Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska
Har några års yrkeserfarenhet
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Kan göra dig förstådd på engelska
Meriterande:
Specialistutbildning eller erfarenhet inom öppen vård
Erfarenhet av telefonrådgivning eller mottagningsarbete
Erfarenhet av digital vård/rådgivning
Ytterligare språkkunskaper
Personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du är:
Självgående
Stabil och trygg i din yrkesroll
Lojal och ansvarstagande
Kvalitetsmedveten
Om uppdraget
Period: Juni - augusti
Omfattning: 40-100%
Arbetstid: Främst kvällar och helger
Arbetsplats: Distans (arbete hemifrån)
Vill du vara en del av en modern vårdform där du gör skillnad - oavsett var du befinner dig?
Skicka in din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
E-post: rekrytering@docia.se Arbetsgivare Docia AB
(org.nr 559049-4653)
Drottninggatan 33 (visa karta
)
111 51 STOCKHOLM Kontakt
Mehri Nasirian mn@docia.se 0707122131 Jobbnummer
9865482