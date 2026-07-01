Legitimerad sjuksköterska -Erfarenhet av medicinavdelningar slutenvård

Vi söker legitimerade sjuksköterskor! Hos Health Connect får du tillgång till högavlönade uppdrag med riktigt förmånliga villkor och trygg bemanning. UPPDRAG & PERIOD Vi söker just nu legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av medicinavdelningar inom slutenvård. Du kommer att vara ansvarig för att ge kontinuerlig medicinsk vård och övervakning av patienter med akuta och långvariga sjukdomar. Tidsperiod: 1 september 2026 – 30 november 2026 Omfattning: Heltid Välkommen att skicka in din ansökan redan idag!