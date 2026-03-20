Legitimerad sjuksköterska - Sommar 2026 till Aneby Kommun
2026-03-20
I Aneby kommun tar vi avstamp i en värdegrund som bygger på Öppenhet, Utveckling och Ansvar i vår strävan mot att utföra vanliga jobb ovanligt bra. Vår ambition är att alltid vara lyhörda för framtiden och på så vis forma en effektiv verksamhet i framkant.
Vi söker legitimerad sjuksköterska till sommarvikariat inom kommunal hälso- och sjukvård.
Som sjuksköterska hos oss har du ett självständigt och kvalificerat uppdrag där du ansvarar för bedömning, planering, genomförande och uppföljning av omvårdnadsinsatser. Du arbetar i ordinärt boende, särskilt boende eller korttidsverksamhet.
Läs mer om varför du ska jobba i Aneby kommun, vår värdegrund och dina framtida kollegor på vår hemsida: https://aneby.se/sidor/kommun-och-politik/jobba-hos-oss.html
Arbetsuppgifterna innefattar:
* Kliniska bedömningar och omvårdnadsplanering
* Läkemedelshantering och medicinska insatser
* Samverkan med hemtjänst, rehab, vårdcentral och närstående
* Samordnad vårdplanering via Cosmic Link
* Dokumentation i Combine
* Handledning och stöd till omvårdnadspersonal
Du är en central del i teamet runt patienten och bidrar aktivt till patientsäkerhet, struktur och god vårdkvalitet.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är legitimerad sjuksköterska
* Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
* Har B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård.
Som person är du trygg i din profession och ditt kliniska omdöme. Strukturerad, ansvarstagande och samarbetsinriktad. Bekväm med självständigt arbete.
Du har förmåga att prioritera, fatta beslut och arbeta systematiskt även i situationer som kräver snabba bedömningar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder ett självständigt och omväxlande arbete, ett sammansvetsat sjukskötersketeam, närvarande ledarskap och korta beslutsvägar.
En strukturerad introduktion och en arbetsplats där patientsäkerhet och kvalitet prioriteras.
Aneby är en mindre kommun med nära samarbete mellan professioner och goda möjligheter att påverka arbetssätt och utveckling.
ÖVRIGT
Intervjuer och rekrytering sker löpande, så tveka inte att ansöka idag.
Läs mer om varför du ska jobba i Aneby kommun, vår värdegrund och dina framtida kollegor på vår hemsida: https://aneby.se/sidor/kommun-och-politik/jobba-hos-oss.html
Eventuell kontakt från rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C308209". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aneby kommun
(org.nr 212000-0498) Kontakt
Enhetschef
Jenny Marje jenny.marje@aneby.se 0380-465 38 Jobbnummer
9808710