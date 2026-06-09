Legitimerad sjuksköterska - Hög lön och flexibla uppdrag!
Viraliv AB / Sjuksköterskejobb / Knivsta Visa alla sjuksköterskejobb i Knivsta
2026-06-09
, Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Viraliv AB i Knivsta
, Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Vill du själv bestämma när, var och hur mycket du arbetar? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig!
Viraliv söker nu engagerade och kompetenta sjuksköterskor för attraktiva bemanningsuppdrag över hela Sverige. Vi erbjuder uppdrag inom bland annat:
• Hemsjukvård
• Särskilt boende (SÄBO)
• Kommunal hälso- och sjukvård
• Sjukhusvård
• Primärvård
• ASIH
• Psykiatri
• Kriminalvård
Vi erbjuder:
✓ Mycket konkurrenskraftig lön
✓ Sommarbonus på utvalda uppdrag
✓ Flexibla arbetstider – du väljer själv omfattning
✓ Resor och boende vid behov
✓ Personlig konsultchef som finns tillgänglig dygnet runt
✓ Snabb och trygg administrationPubliceringsdatum2026-06-09Kvalifikationer
• Legitimerad sjuksköterska
• Minst 2 års erfarenhet som sjuksköterska
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Erfarenhet från kommun, region eller privat vårdgivare är meriterande
Om Viraliv
Viraliv är ett växande bemanningsföretag med fokus på kvalitet, trygghet och långsiktiga relationer. Vi arbetar med kommuner, regioner och privata vårdgivare över hela Sverige och erbjuder våra konsulter marknadens bästa service.
Ansök redan idag!
Viraliv – tillsammans skapar vi framtidens vård.
Urval sker löpande – säkra ditt uppdrag redan idag.
📧 Skicka din ansökan till oss info@viraliv.se
📞 Eller kontakta oss direkt för mer information
Om Viraliv
Viraliv är ett etablerat bemanningsföretag inom vård och omsorg som samarbetar med kommuner, regioner och privata vårdgivare i hela Sverige.
Vi fokuserar på kvalitet, trygghet och rätt matchning – och ser till att våra konsulter alltid får de bästa uppdragen.
Med Viraliv får du en arbetsgivare som bryr sig – på riktigt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: Info@viraliv.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Viraliv AB
(org.nr 559371-5682), http://viraliv.se
741 22 KNIVSTA Jobbnummer
9956231