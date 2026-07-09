Legitimerad sjuksköterska - Erfarenhet av medicinavdelningar slutenvård

Health Connect 365 AB / Sjuksköterskejobb / Knivsta
2026-07-09


Visa alla sjuksköterskejobb i Knivsta, Enköping, Håbo, Strängnäs, Sigtuna eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Health Connect 365 AB i Knivsta, Enköping, Håbo, Strängnäs, Sigtuna eller i hela Sverige

Vi söker legitimerade sjuksköterskor!
Hos Health Connect får du tillgång till högavlönade uppdrag med riktigt förmånliga villkor och trygg bemanning.
UPPDRAG & PERIOD
Vi söker just nu legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av medicinavdelningar inom slutenvård. Du kommer att vara ansvarig för att ge kontinuerlig medicinsk vård och övervakning av patienter med akuta och långvariga sjukdomar.
Tidsperiod: 1 september 2026 – 30 november 2026
Omfattning: Heltid
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@healthconnect365.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Health Connect 365 AB (org.nr 559454-6888), http://www.healthconnect365.se

Jobbnummer
9998610

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