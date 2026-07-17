Legitimerad sjuksköterska - Erfarenhet av medicinavdelningar slutenvård

Health Connect 365 AB / Sjuksköterskejobb / Jönköping
2026-07-17


Visa alla sjuksköterskejobb i Jönköping, Aneby, Habo, Mullsjö, Vaggeryd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Health Connect 365 AB i Jönköping, Aneby, Habo, Mullsjö, Vaggeryd eller i hela Sverige

Vi söker legitimerade sjuksköterskor!
Hos Health Connect får du tillgång till högavlönade uppdrag med riktigt förmånliga villkor och trygg bemanning.
UPPDRAG & PERIOD
Vi söker en erfaren legitimerad sjuksköterska för arbete på medicinavdelning inom slutenvården. Du ansvarar för omvårdnad, journalhantering och samordning av patientens vård tillsammans med övriga vårdprofessioner.
Tidsperiod: 1 september - 22 november
Omfattning: Heltid
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@healthconnect365.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Health Connect 365 AB (org.nr 559454-6888), http://www.healthconnect365.se

Jobbnummer
10005675

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