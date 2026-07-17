Legitimerad sjuksköterska - Erfarenhet av medicinavdelningar slutenvård
Health Connect 365 AB / Sjuksköterskejobb / Jönköping Visa alla sjuksköterskejobb i Jönköping
2026-07-17
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Health Connect 365 AB i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Vi söker legitimerade sjuksköterskor!
Hos Health Connect får du tillgång till högavlönade uppdrag med riktigt förmånliga villkor och trygg bemanning.
UPPDRAG & PERIOD
Vi söker en erfaren legitimerad sjuksköterska för arbete på medicinavdelning inom slutenvården. Du ansvarar för omvårdnad, journalhantering och samordning av patientens vård tillsammans med övriga vårdprofessioner.
Tidsperiod: 1 september - 22 november
Omfattning: Heltid
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@healthconnect365.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Health Connect 365 AB
(org.nr 559454-6888), http://www.healthconnect365.se Jobbnummer
10005675