Legitimerad sjuksköterska - Erfarenhet av medicinavdelningar slutenvård
Health Connect 365 AB / Sjuksköterskejobb / Mora Visa alla sjuksköterskejobb i Mora
2026-07-15
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Health Connect 365 AB i Mora
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige
Vi söker legitimerade sjuksköterskor!
Hos Health Connect får du tillgång till högavlönade uppdrag med riktigt förmånliga villkor och trygg bemanning.
UPPDRAG & PERIOD
Vi söker en legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av medicinavdelning inom slutenvården. Du ansvarar för patienternas omvårdnad, behandling och samverkan med övriga professioner för att säkerställa en hög vårdkvalitet.
Tidsperiod: 29 augusti – 14 november
Omfattning: Heltid
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@healthconnect365.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Health Connect 365 AB
(org.nr 559454-6888), http://www.healthconnect365.se Jobbnummer
10003769