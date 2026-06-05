Legitimerad sjuksköterska - Erfarenhet av medicinavdelning inom slutenvård
Health Connect 365 AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-06-05
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Health Connect 365 AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
UPPDRAG & PERIOD
Health Connect erbjuder välbetalda uppdrag med schyssta, förmånliga villkor!
Om jobbet
🩺 Vi söker sjuksköterska till uppdrag på medicinavdelning i Stockholm. Här möter du ett brett patientflöde och får möjlighet att utveckla din kompetens inom avancerad medicinsk vård i en stimulerande storstadsmiljö.
Omfattning: Heltid
Tidsperiod: 28 juni 2026 – 30 september 2026
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-06-05Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med minst 2 års arbetslivserfarenhet. Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.Om företaget
Health Connect är ett bemanningsföretag med säte i Göteborg. Vi erbjuder en stor bredd av uppdrag över hela landet. När du arbetar genom Health Connect kan du förvänta dig:
Konkurrenskraftig lön
Resor och boende ( i de fall du önskar arbeta på annan ort är vi behjälpliga med att ordna resa och boende)
Tjänstepension enligt ITP, Försäkringar
Hög servicenivå av erfarna konsultchefer
Konsultträffar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Health Connect 365 AB
(org.nr 559454-6888) Jobbnummer
9950911