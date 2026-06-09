Legitimerad sjuksköterska - Erfarenhet av medicinavdelning inom slutenvård

Health Connect 365 AB / Sjuksköterskejobb / Kumla
2026-06-09


Visa alla sjuksköterskejobb i Kumla, Hallsberg, Örebro, Askersund, Laxå eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Health Connect 365 AB i Kumla, Hallsberg, Örebro, Askersund, Laxå eller i hela Sverige

UPPDRAG & PERIOD
Health Connect erbjuder välbetalda uppdrag med schyssta, förmånliga villkor!
Om jobbet
🩺 Här erbjuds du ett utvecklande uppdrag med fokus på omvårdnad, medicinsk behandling och patientuppföljning. Du arbetar självständigt samtidigt som du är en viktig del av vårdteamet.
Omfattning: Heltid
Tidsperiod: 24 augusti 2026 – 30 september 2026
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag!

Publiceringsdatum
2026-06-09

Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med minst 2 års arbetslivserfarenhet. Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.

Om företaget
Health Connect är ett bemanningsföretag med säte i Göteborg. Vi erbjuder en stor bredd av uppdrag över hela landet. När du arbetar genom Health Connect kan du förvänta dig:
Konkurrenskraftig lön
Resor och boende ( i de fall du önskar arbeta på annan ort är vi behjälpliga med att ordna resa och boende)
Tjänstepension enligt ITP, Försäkringar
Hög servicenivå av erfarna konsultchefer
Konsultträffar

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23
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Arbetsgivare
Health Connect 365 AB (org.nr 559454-6888)

Jobbnummer
9955996

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