Legitimerad sjuksköterska - Erfarenhet av medicinavdelning inom slutenvård

Health Connect 365 AB / Sjuksköterskejobb / Hudiksvall
2026-06-05


Visa alla sjuksköterskejobb i Hudiksvall, Nordanstig, Söderhamn, Ljusdal, Bollnäs eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Health Connect 365 AB i Hudiksvall, Nordanstig, Söderhamn, Ljusdal, Bollnäs eller i hela Sverige

UPPDRAG & PERIOD
Health Connect erbjuder välbetalda uppdrag med schyssta, förmånliga villkor!
Om jobbet
🩺 Vi söker legitimerad sjuksköterska till ett uppdrag på medicinavdelning i Hudiksvall. Du arbetar med omvårdnad, läkemedelshantering och övervakning av patienter med varierande medicinska diagnoser. Här erbjuds du ett välorganiserat arbetsklimat med engagerade kollegor och närhet till både stad och kust.
Omfattning: Heltid
Tidsperiod: 16 juni 2026 – 31 augusti 2026
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag!

Publiceringsdatum
2026-06-05

Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med minst 2 års arbetslivserfarenhet. Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.

Om företaget
Health Connect är ett bemanningsföretag med säte i Göteborg. Vi erbjuder en stor bredd av uppdrag över hela landet. När du arbetar genom Health Connect kan du förvänta dig:
Konkurrenskraftig lön
Resor och boende ( i de fall du önskar arbeta på annan ort är vi behjälpliga med att ordna resa och boende)
Tjänstepension enligt ITP, Försäkringar
Hög servicenivå av erfarna konsultchefer
Konsultträffar

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19
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Arbetsgivare
Health Connect 365 AB (org.nr 559454-6888)

Jobbnummer
9950919

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