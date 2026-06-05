Legitimerad sjuksköterska - Erfarenhet av medicinavdelning inom slutenvård
Health Connect 365 AB / Sjuksköterskejobb / Hudiksvall Visa alla sjuksköterskejobb i Hudiksvall
2026-06-05
, Nordanstig
, Söderhamn
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Health Connect 365 AB i Hudiksvall
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige
UPPDRAG & PERIOD
Health Connect erbjuder välbetalda uppdrag med schyssta, förmånliga villkor!
Om jobbet
🩺 Vi söker legitimerad sjuksköterska till ett uppdrag på medicinavdelning i Hudiksvall. Du arbetar med omvårdnad, läkemedelshantering och övervakning av patienter med varierande medicinska diagnoser. Här erbjuds du ett välorganiserat arbetsklimat med engagerade kollegor och närhet till både stad och kust.
Omfattning: Heltid
Tidsperiod: 16 juni 2026 – 31 augusti 2026
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-06-05Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med minst 2 års arbetslivserfarenhet. Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.Om företaget
Health Connect är ett bemanningsföretag med säte i Göteborg. Vi erbjuder en stor bredd av uppdrag över hela landet. När du arbetar genom Health Connect kan du förvänta dig:
Konkurrenskraftig lön
Resor och boende ( i de fall du önskar arbeta på annan ort är vi behjälpliga med att ordna resa och boende)
Tjänstepension enligt ITP, Försäkringar
Hög servicenivå av erfarna konsultchefer
Konsultträffar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Health Connect 365 AB
(org.nr 559454-6888) Jobbnummer
9950919