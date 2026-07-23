Legitimerad Psykolog, Vuxenhabiliteringen IF teamet. Örebro
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2026-07-23
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Vill du göra verklig skillnad i människors liv - varje dag? Vuxenhabiliteringen i Örebro välkomnar nu en engagerad och nyfiken legitimerad psykolog som vill bli en del av vårt kompetenta och omtänksamma team.
Om oss: Vuxenhabiliteringen i Örebro län gör skillnad i människors vardag. Vi erbjuder habilitering och rehabilitering till vuxna personer med varaktiga funktionsnedsättningar, med målet att stärka individens möjligheter att leva ett självständigt, meningsfullt och rikt liv. Hos oss arbetar tvärprofessionella team där olika kompetenser möts, samarbetar och kompletterar varandra för att skapa bästa möjliga stöd. Vi ser också närstående, personliga assistenter och andra viktiga personer runt individen som värdefulla samarbetspartners i arbetet.
Om tjänsten: Som psykolog i vårt team för patienter med intellektuell funktionsnedsättning får du en spännande och varierad roll där ingen dag är den andra lik. Du möter patienter med olika typer och grader av intellektuell funktionsnedsättning, ofta i kombination med autism eller flerfunktionsnedsättning. Uppdraget ger dig möjlighet att använda hela din psykologiska kompetens samtidigt som du utvecklas genom nära samarbete med erfarna kollegor från flera professioner. Här får du vara med och bidra till insatser som skapar verklig skillnad för individen och deras livssituation.Publiceringsdatum2026-07-23Dina arbetsuppgifter
• Anpassade individuella stödsamtal
• Planering och genomförande av kurser och gruppinsatser
• Konsultation och stöd till nätverk och personal
• Stöd till anhöriga och närstående
• Samverkan med kommuner, sjukvård och andra samhällsaktörer
• Utredande och behandlande insatser utifrån patienternas individuella behov
Vi erbjuder dig
• Planerad och schemalagd introduktionsutbildning
• Egen mentor
• Regelbunden yrkeshandledning
• Ett kunnigt, engagerat och stöttande team
• Ett självständigt och varierat arbete
• Möjlighet att göra verklig skillnad för människor i vardagenKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog och som trivs i en verksamhet där samarbete, engagemang och omtanke står i centrum. Erfarenhet av arbete med målgruppen och/eller habilitering är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Eftersom vi arbetar länsövergripande så är körkort B ett krav i tjänsten.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Som anställd i Region Örebro län omfattas du av trygga kollektivavtal. Läs mer om villkor och förmåner.
Vi sätter löner individuellt och differentierat. Läs mer om lön och lönestatistik.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Habilitering och hjälpmedels verksamheter ska främja människors utveckling och finna varje människas bästa möjliga funktionsförmåga, skapa förutsättningar för fysiskt och psykiskt välbefinnande, jämlikhet i livsvillkor och delaktighet i samhällslivet. Verksamheterna ska också stödja anhöriga och närstående. Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:583". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Örebro Kontakt
Enhetschef
Andreas Widegren andreas.geschwind-widegren@regionorebrolan.se 019-6029346 Jobbnummer
10009860