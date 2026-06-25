Legitimerad psykolog till Vårdcentralen Skåre, Karlstad
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2026-06-25
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Nu söker vi en legitimerad psykolog till oss på Vårdcentralen Skåre! Är du vår nya kollega?
Din arbetsplats
Vårdcentralen Skåre ligger på bekvämt cykelavstånd från Karlstads centrum, vackert belägen utmed Klarälven, med goda bussförbindelser.
Vårdcentralen har cirka 9 000 listade patienter, med blandad befolkning båda barnfamiljer, medelålders och äldre. Vårdcentralen är välfungerande med erfaren och engagerad personal.Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Som psykolog arbetar du primärt med evidensbaserad psykologisk behandling, i viss mån krisbearbetning och stödjande samtal. I dina arbetsuppgifter ingår även screening för neuropsykiatrisk problematik.
Du kommer att ha fysiska besök på mottagningen. Vi eftersträvar en kort väntetid för en första bedömning och en god tillgänglighet utifrån varje patients individuella behov. Hos oss jobbar vi över yrkesgränserna för att ge patienterna den bästa och säkraste vården de kan få.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med erfarenhet av behandlingsarbete. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från arbete i primärvården. Du har goda kunskaper i svenska i båda tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet då vi är måna att hitta rätt person för tjänsten och för vårt team.
Vi söker dig som är flexibel, lösningsfokuserad, och trivs i en föränderlig arbetsmiljö. Du arbetar strukturerat, kan prioritera och växla smidigt mellan självständigt arbete och samarbete i team. Med en god helhetssyn ser du både patientens och verksamhetens behov, och du bidrar aktivt genom att stötta och dela din kompetens till kollegor.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
Från 7 juni 2026 gäller EU:s lönetransparensdirektiv - för ökad öppenhet och rättvisa löner. Information om kollektivavtal finns på SKR:s webbplats, Kollektivavtal -SKR
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156), https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb
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651 82 KARLSTAD Arbetsplats
Område norra Karlstad, Vårdcentralen Skåre Kontakt
Psykologförbundet nås via växeln 010-8315000 Jobbnummer
9978019