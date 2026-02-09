Legitimerad psykolog till rehabiliteringsmedicinavdelningen
Region Gävleborg, VO Specialmedicin / Psykologjobb / Sandviken Visa alla psykologjobb i Sandviken
2026-02-09
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, VO Specialmedicin i Sandviken
, Gävle
, Söderhamn
, Bollnäs
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Rehabiliteringsmedicin i Sandviken tar emot patienter från hela Region Gävleborg. Verksamheten är inriktad mot patienter med skador och sjukdomar i nervsystemet, framför allt hjärnskador, ryggmärgsskador och patienter med långvarig smärtproblematik. Verksamheten består av en slutenvårdsenhet bestående av en vårdavdelning med 12 vårdplatser och viss dagvård. Samt en öppenvårdsenhet bestående av hjärnrehabteam, ryggmärgskadeteam, läkarmottagning och smärtteam.Publiceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
Som psykolog hos oss arbetar du med patienter huvudsakligen i slutenvård tillsammans med läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, sjuksköterska, undersköterska, fritidsledare, logoped och rehabiliteringsassistent. Rehabiliteringsmedicin arbetar enligt en beteendemedicinsk modell för analys och behandling. Förutom tillhörighet i team på avdelningen kommer du även att ingå i en psykologgrupp inom enheten.
Som psykolog kommer du bland annat att arbeta med
• utredning och screening av kognitiva förmågor
• neuropsykologisk utredning samt bedömning av psykiskt mående
• psykologisk behandling
• arbete med beteenden som försvårar patientens rehabilitering
• handledning till personal.
Hos oss får du
• arbeta tillsammans med erfaren neuropsykolog i slutenvård och viss öppenvård
• ingå i en psykologgrupp tillsammans med fyra andra psykologer
• möjlighet till och kollegiala samråd med erfarna psykologer
• ingå i multidisciplinärt team
• arbeta dagtid, vardagar med flextidsavtal
• möjlighet till vidareutbildning både internt och externt.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som vill bli en del av vårt team och som trivs i en miljö där samarbete och gemensamma mål står i fokus. Du har en förmåga att planera och strukturera ditt arbete på ett sätt som skapar tydlighet både för dig själv och för andra, samtidigt som du kan vara flexibel när vardagen skiftar och nya förutsättningar uppstår. I mötet med kollegor och patienter är du ödmjuk, lyhörd och prestigelös, och du bidrar med en positiv inställning som stärker gruppen. Hos oss blir du en viktig del av ett sammanhang där vi stöttar varandra och utvecklas tillsammans. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, god samarbetsförmåga, initiativförmåga och förmåga att arbeta självständigt.
I rollen som psykolog ska du
• vara legitimerad psykolog.
Har du en kognitiv beteendeterapeutisk inriktning eller tidigare arbetslivserfarenhet inom området är det meriterande.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/419". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Specialmedicin Kontakt
Johan Ödgren, psykolog johan.odgren@regiongavlebor.se 026-27 83 54 Jobbnummer
9729852