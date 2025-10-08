Legitimerad psykolog till öppenvård psykiatri uppdrag i Skåne

VårdIX AB / Psykologjobb / Malmö
2025-10-08


Visa alla psykologjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos VårdIX AB i Malmö, Lomma, Lund, Kävlinge, Trelleborg eller i hela Sverige

Om uppdraget

Uppdrag i specialistpsykiatrisk öppenvård för vuxna med opioidberoende (LARO-behandling). Rollen omfattar sedvanliga arbetsuppgifter för legitimerad psykolog med tyngdpunkt på NP-utredningar. Konsulten alternerar mellan mottagningarna i Malmö, Landskrona, Helsingborg och Limhamn och förväntas bidra med både kliniskt arbete och god samverkan i team.
Exempel på arbetsuppgifter
Psykologiska bedömningar och NP-utredningar
Behandlingsinsatser inom öppenvård, inkl. uppföljning
Dokumentation och samverkan i team enligt gällande rutiner
Del av LARO-verksamhetens strukturerade flöden

Publiceringsdatum
2025-10-08

Kvalifikationer
Skallkrav
Legitimerad psykolog
Specialistkompetens (kopia av intyg)
Två referenser, varav minst en chef
Kunskap i journalsystemet Melior
Svenska i tal och skrift (krav) - resurser som endast talar engelska accepteras inte

Flexibel och kan arbeta på samtliga mottagningar (Malmö, Landskrona, Helsingborg, Limhamn)


Önskvärda personliga egenskaper
Lösningsorienterad
Vana av datorstöd och strukturerad dokumentation
Serviceinriktad med positiv energi och gott bemötande
Självständig med god samarbetsförmåga

Vi erbjuder:
Timlön (fri prissättning) enligt överenskommelse.
Tjänstepension och heltäckande försäkringar.
Möjlighet till delvis distansarbete vissa timmar enligt överenskommelse.
Resa och boende enligt överenskommelse vid behov.

Att jobba med Vårdix

Tillgängliga & transparenta - Dedikerad kontaktperson och snabba besked, även utanför kontorstid.Gemenskap & utveckling - Kickoff för våra konsulter samt löpande kurser och föreläsningar.Medbestämmande & ersättning - Du har inflytande över ersättning och uppdrags upplägg genom vår öppna modell. Tydliga & professionella - Villkor i klarspråk och skrift innan du tackar ja - inga överraskningar.

Journalsystem

Melior

Introduktion

Start snarast. Delvis distans möjlig vissa timmar enligt överenskommelse.
Frågor? Kontakta Sam - 070 999 14 41 * sam@vardix.se.Urval sker löpande.

Varaktighet, arbetstid, etc.
75% 3 dagar per vecka

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
VårdIX AB (org.nr 559452-9355)

Arbetsplats
Prima Vård

Kontakt
Sam Souid
sam@cleverex.se

Jobbnummer
9547748

Prenumerera på jobb från VårdIX AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos VårdIX AB: