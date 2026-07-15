Legitimerad psykolog till Neuropsykiatrisk mottagning barn och Ungdom (BNK)
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2026-07-15
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Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.Publiceringsdatum2026-07-15Beskrivning
Neuropsykiatrisk mottagning barn och ungdom (BNK) är en specialiserad enhet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utreder barn och ungdomar upp till 18 år med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. På enheten arbetar cirka 25 personer varav många kombinerar sin kliniska tjänstgöring med forskning. Verksamheten kännetecknas av hög kompetens och hög grad av samverkan, samt bedrivs utifrån ett tvärprofessionellt perspektiv. I teamen ingår läkare, psykolog, logoped, specialpedagog, sjuksköterska och medicinsk/vårdadministrativ sekreterare.
Enhetens tre team är inriktade mot förskolebarn, skolbarn med mer komplicerade neuropsykiatriska frågeställningar samt barn med en komplex neuropsykiatrisk symptombild som till exempel vid genetiska syndrom, epilepsi och andra neurologiska tillstånd.
Neuropsykiatrisk mottagning barn och ungdom samarbetar med Göteborgs universitet i klinisk forskning och utveckling.Dina arbetsuppgifter
Huvudsaklig arbetsuppgift är att delta i tvärprofessionell utredning och diagnostik för barn och ungdomar med misstänkta neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt att rekommendera och verka för habiliterande insatser.
I arbetet ingår att tillsammans med övriga teammedlemmar ge information om utredningsresultat till föräldrar och pedagogisk personal och att medverka till att barn och ungdomar får förståelse för sin egen funktionsnedsättning.
Utbildning till vårdnadshavare är en viktig del av utredningen liksom samarbetet med vårdgrannar och andra i barnets nätverk.Kvalifikationer
Legitimerad psykolog.
Vi söker dig som har erfarenhet av neuropsykologisk och neuropsykiatrisk utredning av barn. Vi lägger stor vikt vid förmåga att arbeta självständigt samt intresse för och förmåga att samarbeta i tvärprofessionella team. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet Anställningsvillkor
Tjänsten avser ett vikariat under perioden 261001-270930.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Otterhällegatan 12A (visa karta
)
411 18 GÖTEBORG Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Neuropsykiatrisk mottagning barn, ungdom Kontakt
Enhetschef
Linn Hoel linn.hoel@vgregion.se 0767-218435 Jobbnummer
10002972