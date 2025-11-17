Legitimerad psykolog till habiliteringsverksamheten
Habiliteringmottagningen EskilstunaPubliceringsdatum2025-11-17Om företaget
Habiliteringen är en specialistresurs inom Region Sörmland utifrån särskild kunskap om varaktiga funktionsnedsättningar och deras konsekvenser i vardagen. Vi är ett komplement till övriga sjukvården. Vårt uppdrag innebär att utreda och att ge habiliterande insatser till barn, ungdomar och vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar såsom autism, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsehinder, flerfunktionshinder. Vi arbetar i multiprofessionella team uppdelade i barn-, och ungdoms- och vuxenteam.
Habiliteringsmottagningar finns i Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm.
Vi rekryterar just nu en psykolog till mottagningen i Eskilstuna med inriktning barn/ungdom, belägen i ljusa lokaler med närhet till rekreationsområde. Vi är en arbetsplats med positiv atmosfär! Om du är intresserad av habilitering, välkommen att söka tjänsten!Arbetsuppgifter
Arbetet är mångsidigt med tyngdpunkt på psykoedukativa insatser och kvalificerade psykologiska bedömningar. Rådgivning och anhörigstöd, neuropsykologisk utredning, tillämpad beteendeanalys, konsultation till nätverk och samverkan med psykiatri hör också till psykologens arbetsuppgifter. I uppdraget ingår neuropsykiatrisk utredning och kognitionsutredning.
Du kommer att arbeta i team tillsammans med specialpedagog, logoped, arbetsterapeut, kurator, fysioterapeut, sjuksköterska. Vi arbetar i nära samverkan med andra kliniker.
Som psykolog hos oss får du kontinuerlig extern professionshandledning liksom utbildning och handledning internt. Det finns goda möjligheter till kompetensutveckling och vi ser gärna att våra psykologer gör specialistutbildning med relevant inriktning. Inom regionen finns såväl PTP- som STP-studierektor till stöd för psykologers karriärutveckling.
Psykologgruppen träffas regelbundet på länsövergripande yrkesträffar för att diskutera och samverka kring yrkesspecifika frågor.
Verksamheten är positiv till metodutveckling och medarbetarens bidrag till verksamhetsförbättringar.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med kunskap och intresse för neuropsykologi, neuropsykiatri och funktionshindrens psykologi. Utredningserfarenhet är meriterande. Erfarenhet av arbete med habiliteringens målgrupper liksom intresse för metodutveckling är önskvärt. Förmåga att arbeta i grupp såväl som förmåga till självständigt arbete krävs. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning på heltid eller enligt överenskommelse. Tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef Eskilstuna Marika Lindarck, 016-10 42 75.
Legitimerad psykolog/yrkessamordnare Maria Schirren, 016-10 31 63.
Övriga fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på habiliteringsmottagningen i Eskilstuna!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-11-30.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
