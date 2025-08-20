Legitimerad psykolog till BUP Konsultenhet/Sektion BUP FoUU
2025-08-20
Vill du göra skillnad för barn och ungdomar 0-17 år med psykiatrisk problematik och samtidig somatisk sjukdom? BUP Konsultenhet söker nu två legitimerade psykologer med intresse för pediatrisk konsultationspsykiatri!
BUP Konsultenhet erbjuder barnpsykiatrisk bedömning och behandling på specialistnivå till patienter vars psykiatriska problematik är förknippad med/orsakad av underliggande somatisk sjukdom.
Det kan vara barn med allvarlig eller kronisk sjukdom som t ex cancer och diabetes. Målgrupper är även barn och ungdomar med komplexa funktionella tillstånd och misstänkt immunpsykiatri. BUP Konsultenhet har nära samarbete med barnmedicin. I uppdraget ingår även att delta i psykosociala ronder och ge konsultation till barnsjukhusens personal.
Arbetsuppgifter
Du kommer att, i ett team bestående av psykologer, barnpsykiatriker, kuratorer och sjuksköterskor, arbeta med barnpsykiatrisk bedömning och behandling. Du kommer även att delta i psykosociala ronder på barnklinikerna och samverka kring gemensamma patienter och ge konsultation till den barnmedicinska personalen. I arbetsuppgifterna ingår samarbete med förskola/skola, socialtjänst, habilitering, första linjens psykiatri och vuxenpsykiatrin. Eftersom BUP Konsultenhet tillhör sektion BUP FoUU så förväntas du även ingå i utvecklingsarbete. Oavsett hur lång erfarenhet du har så erbjuds du en mentor.Publiceringsdatum2025-08-20Kvalifikationer
Du som söker ska vara legitimerad psykolog och ha erfarenhet av barnpsykiatriskt arbete med barn/ungdomar/familjer. Har du dessutom erfarenhet av/intresse för pediatrisk konsultationspsykiatri samt MBT och/eller KBT-kompetens så är det meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig med personlig mognad och som har en god förmåga att samarbeta samt skapa struktur i ditt arbete. Du tycker om att arbeta i team, men kan också agera självständigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats med utvecklingsinriktade, engagerade och kompetenta kollegor som vill göra ett gott arbete för patienterna, och samtidigt ha roligt tillsammans på jobbet! Vi är också måna om varandra och generösa med kollegialt stöd. Vi har förmåner som fri sjukvård, flextid, friskvårdsbidrag (5 000 kr/år) och friskvårdstimme.
Övrig information
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Varmt välkommen med din ansökan!Om företaget
BUP Konsultenhet är en del av BUP Stockholm. Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm (BUP) erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar under 18 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi inom BUP Stockholm drygt 1 200 anställda som varje år möter över 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt gällande riktlinje.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
