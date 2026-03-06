Legitimerad psykolog till affektivt öppenvårdsteam
Psykiatriska kliniken i Linköping är en universitetsklinik med många olika verksamheter.
Kliniken består av öppen- och slutenvård, beroendevård, akutverksamhet samt mobila verksamheter.
Du hittar vår verksamhet i det nybyggda Tinnerbäckshuset på sjukhusområdet samt i garnisonsområdet.
Målet är alltid trygg och sammanhållen vård med patients behov i fokus. Vi vill också vara ledande när det gäller hållbarhet i arbetslivet och då behöver vi bland annat fler engagerade medarbetare!
Vårt erbjudande
Psykiatriska öppenvårdsmottagningen består av allmänpsykiatriska basteam samt flera subspecialiserade team. Vi söker nu psykolog till ett längre vikariat i vårt affektiva team. Teamet består av specialistläkare, sjuksköterskor, skötare och arbetsterapeut och ansvarar för behandling och uppföljning av patienter med bipolär sjukdom och återkommande depressioner.Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som har intresse för, och vill fördjupa dig inom, området affektiva sjukdomar. Som psykolog i teamet förväntas du tillsammans med teamkollegor arbeta med psykologiska bedömningar, differentialdiagnostiska utredningar och terapeutiska behandlingar. Du träffar patienter både individuellt och i grupp. Patient- och närståendeutbildning, både individuellt och i grupp, är en viktig del av teamets arbete. Som psykolog är du en viktig del i teamets metodutvecklingsarbete.
Som psykolog på Psykiatriska öppenvårdsmottagningen är du främst en del av ditt multiprofessionella team, men du ingår också i en professionsgrupp tillsammans med dina psykologkollegor. Psykologgruppen har regelbundna yrkesträffar med möjlighet att driva egna, yrkesspecifika utvecklingsfrågor.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad psykolog. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete som psykolog inom psykiatri eller närliggande områden. Då du ska kommunicera med patienter, närstående och kollegor är det viktigt att du har goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.
Som person har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheterna i förändringar. Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och är en lagspelare med utpräglad teamkänsla men är samtidigt trygg med att göra egna bedömningar och ta egna beslut. Du ska även kunna planera, organisera och prioritera ditt eget arbete på ett effektivt sätt. Du tycker att trivsel och den sociala arbetsmiljön är viktig för arbetsplatsen.
Då du ska kommunicera med patienter, närstående och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift. Arbetet ställer stora krav på personlig mognad och flexibilitet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
