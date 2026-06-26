Legitimerad psykolog sökes till psykologmottagning Adaptus Rehab AB

Adaptus Rehab AB / Psykologjobb / Kristianstad
2026-06-26


Visa alla psykologjobb i Kristianstad, Bromölla, Sölvesborg, Hässleholm, Östra Göinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Adaptus Rehab AB i Kristianstad

Adaptus Rehab AB är en etablerad vårdgivare med lång erfarenhet av psykologisk behandling och rehabilitering. Vi bedriver psykologmottagning med fokus på evidensbaserad behandling och professionellt bemötande. Nu söker vi en legitimerad psykolog till vår psykologmottagning i Kristianstad.



Publiceringsdatum
2026-06-26

Dina arbetsuppgifter
Tjänsten avser arbete uteslutande inom vår psykologmottagning och omfattar främst:
Psykologisk behandling, huvudsakligen med KBT-inriktning
Bedömning och behandlingsplanering vid psykisk ohälsa såsom ångest, depression, stressrelaterade tillstånd m.m.
Journalföring och dokumentation enligt gällande regelverk
Samverkan med kollegor inom verksamheten vid behov.



Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad psykolog
Har erfarenhet av kliniskt behandlingsarbete
Har KBT-kompetens
Är strukturerad, självständig och har god samarbetsförmåga
Har god förmåga till professionellt bemötande och dokumentation


Anställningsform
Tillsvidareanställning eller enligt överenskommelse
Heltid eller deltid kan diskuteras


Arbetsort
Kristianstad

Vi erbjuder
Arbete på en renodlad psykologmottagning
Stabil och väletablerad verksamhet
Kollegialt stöd och god arbetsmiljö
Möjlighet till professionell utveckling

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
E-post: kontakt@adaptus.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Adaptus Rehab AB (org.nr 556577-4733)
Blekingevägen 6 (visa karta)
291 25  KRISTIANSTAD

Jobbnummer
9981128

Prenumerera på jobb från Adaptus Rehab AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Adaptus Rehab AB: