Legitimerad psykolog sökes till psykologmottagning Adaptus Rehab AB
Adaptus Rehab AB / Psykologjobb / Kristianstad Visa alla psykologjobb i Kristianstad
2026-06-26
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Adaptus Rehab AB är en etablerad vårdgivare med lång erfarenhet av psykologisk behandling och rehabilitering. Vi bedriver psykologmottagning med fokus på evidensbaserad behandling och professionellt bemötande. Nu söker vi en legitimerad psykolog till vår psykologmottagning i Kristianstad. Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Tjänsten avser arbete uteslutande inom vår psykologmottagning och omfattar främst:
Psykologisk behandling, huvudsakligen med KBT-inriktning
Bedömning och behandlingsplanering vid psykisk ohälsa såsom ångest, depression, stressrelaterade tillstånd m.m.
Journalföring och dokumentation enligt gällande regelverk
Samverkan med kollegor inom verksamheten vid behov. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad psykolog
Har erfarenhet av kliniskt behandlingsarbete
Har KBT-kompetens
Är strukturerad, självständig och har god samarbetsförmåga
Har god förmåga till professionellt bemötande och dokumentation
Anställningsform
Tillsvidareanställning eller enligt överenskommelse
Heltid eller deltid kan diskuteras
Arbetsort
Kristianstad
Vi erbjuder
Arbete på en renodlad psykologmottagning
Stabil och väletablerad verksamhet
Kollegialt stöd och god arbetsmiljö
Möjlighet till professionell utveckling Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
E-post: kontakt@adaptus.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Adaptus Rehab AB
(org.nr 556577-4733)
Blekingevägen 6 (visa karta
)
291 25 KRISTIANSTAD Jobbnummer
9981128