Legitimerad optiker till vår nya butik i Upplands Väsby
Synoptik Sweden AB / Optikerjobb / Upplands Väsby Visa alla optikerjobb i Upplands Väsby
2026-01-28
Vi på Smarteyes gör saker lite annorlunda. Sedan 2007 har vi gått vår egen väg - med en stark tro på att glasögon ska spegla både mode och personlighet. Och precis som våra bågar har vi en kultur med det lilla extra.
Nu söker vi en legitimerad optiker till vår butik nya butik som under våren öppnar i Upplands Väsby centrum.
Som legitimerad optiker är dina främsta arbetsuppgifter att undersöka kundernas syn, ge råd och upplysningar, utfärda intyg samt färdigställa, tillhandahålla och lämna ut optiska synhjälpmedel. Våra synundersökningar är 30 minuter långa för att ge dig möjlighet till att skapa goda kundrelationer.
Som en del av EssilorLuxottica får du kollegor världen över - och massor av möjligheter att utvecklas både lokalt och globalt. Dessutom är vi stolta över vårt samhällsengagemang, bland annat genom samarbetet med Svenska Downföreningen.
Hos Smarteyes får du vara dig själv och sticka ut med stil.
Låter det intressant?
Sök tjänsten redan idag - vi ser fram emot att välkomna dig till team rosa!
Har du frågor kring rollen? Kontakta regionchef Sebastian Öster på 072 576 33 00.
Vi tillsätter rollen så snart vi hittar rätt matchning.
I alla våra rekryteringsprocesser tillämpar vi bakgrundskontroll av slutkandidat.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Synoptik Sweden AB
Väsby centrum (visa karta
)
194 74 UPPLANDS VÄSBY Jobbnummer
