legitimerad Optiker sökes till kombinerad butik & Ögonklinik i Bålsta
Bålsta Optik & EyeClinic AB / Optikerjobb / Håbo Visa alla optikerjobb i Håbo
2025-09-27
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Knivsta
, Österåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bålsta Optik & EyeClinic AB i Håbo
Om arbetsplatsen:
Bålsta Optik & EyeClinic är en väletablerad optikerbutik och ögonklinik med avtal med Region Uppsala. Hos oss möter du både kunder som vill göra synundersökning och skaffa glasögon/kontaktlinser, samt patienter som träffar ögonläkare. Vi arbetar i en modern klinik med tillgång till avancerad utrustning och erbjuder ett brett spektrum av ögonhälsotjänster.Publiceringsdatum2025-09-27Dina arbetsuppgifter
Som optiker hos oss får du en varierad tjänst där du både arbetar i butik och i nära samarbete med ögonläkare. Du kommer att:
Utföra synundersökningar och kontaktlinsutprovningar
Rådgiva kunder om glasögon och kontaktlinser
Medverka i patientflöden kopplade till ögonläkarens mottagning
Vi erbjuder professionell ögonsjukvård på samma plats i nära samarbete med erfarna ögonläkare. Hos oss kan patienter få hjälp med olika ögonsjukdomar, såsom åldersförändringar i gula fläcken (AMD), diabetesrelaterade ögonförändringar, glaukom, katarakt och ögonsjukdomar hos barn.
Vi erbjuder även avancerade undersökningar och behandlingar, inklusive ögonbottenfotografering, kataraktbedömningar, glaukomuppföljning med synfältsundersökning (Humphrey), samt laserbehandlingar såsom YAG-laser för efterstarr och SLT vid glaukom.Kvalifikationer
Legitimerad optiker
Intresse för ögonsjukvård och utveckling inom kliniskt arbete
God servicekänsla och vilja att sätta patienten i fokus
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Vi erbjuder
En unik arbetsplats som kombinerar optikerbutik och ögonklinik
Stor möjlighet till utveckling genom arbete tillsammans med ögonläkare
En trivsam arbetsmiljö med engagerade kollegor
Flexibla arbetstider
Placering:
Vi är centralt placerade i Bålsta på Centrumstråket 11, lättillgängligt både med bil och kollektivtrafik
Anställningsform:
Tillsvidareanställning
Tillträde: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Välkommen att skicka din ansökan och ditt CV till: fahad.razooqi@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: fahad.razooqi@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bålsta Optik & EyeClinic AB
(org.nr 556775-1804) Jobbnummer
9529713