Legitimerad operationssjuksköterska till Aleris ArtClinic i Uppsala
Aleris Sjukvård AB / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2025-08-28
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aleris Sjukvård AB i Uppsala
, Sigtuna
, Österåker
, Upplands Väsby
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Är du legitimerad operationssjuksköterska med minst 4 års yrkeserfarenhet?
Vill du bli en del av Aleris ArtClinic Uppsala?
Om oss ArtClinic är en del av Aleris sedan 2022. Vi är en av Sveriges största vårdgivare inom bland annat ortopedi, ryggkirurgi samt estetisk och rekonstruktiv plastikkirurgi. Våra högspecialiserade kliniker håller en mycket hög standard och är bland de säkraste i Europa. Vi skapar goda patientupplevelser genom stort fokus på patientsäkerhet, omhändertagande och personlig service. Klinikerna är ISO- och miljöcertifierade.
Aleris ArtClinic Uppsala erbjuder högkvalitativ vård inom plastikkirurgi, endokrin och obesitaskirurgi. Vi tycker att kvalitet omtanke och utveckling är viktigt, både för patienter och medarbetare. Vi är stolta över att ligga högt i kvalitetsregistren i Sverige och får mycket höga omdömen av våra patienter.
Vår klinik i Uppsala har 2 st operationssalar och UVA med 6 st platser med möjlighet till övernattning. Vi är 22 st fast anställda medarbetare i en familjär organisation som söker en ny kollega.
Rollen Som operationssjuksköterska hos oss kan vi erbjuda en stor variation av olika ingrepp inom estetisk och rekonstruktiv plastikkirurgi men även endokrin- och obesitaskirurgi. Vi instrumenterar och assisterar våra kirurger. Vi tar hand om våra egna instrument i vår sterilcentral och beställer vårt förbrukningsmaterial. Dokumentation sker i Cosmic och Metodika.
Vårt erbjudande Som medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i arbetsliv och privat. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas. Läs mer om våra förmåner här.
En anpassad och väl utarbetad introduktion
Interna utbildningar
En företagskultur där medarbetarskap och nya idéer uppmuntras
God arbetsmiljö med korta beslutsvägar med fokus på att skapa rätt förutsättningar och möjlighet att påverka verksamheten
Om dig och din kompetens Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom operationssjukvård. Tidigare erfarenhet inom våra områden är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du sätter alltid patienten i fokus, är ansvarstagande och motiverad i ditt arbete. Du är en engagerad och positiv kollega som bidrar till en bra arbetsmiljö. Vi ser även att du är flexibel, strukturerad och lojal. Du har ett stort intresse för kvalitativ vård och vill bidra till gemenskapen på arbetsplatsen Anställningsvillkor Anställningsform: Tillsvidareanställning, som inleds med 6 månaders provanställning Omfattning: Heltid Tillträde: Enligt överenskommelse Lön: Individuell lönesättning Kollektivavtal finns
Inför beslut om anställning gör vi en bakgrundskontroll mot belastningsregistret
Ansökan Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden, så vänta inte med din ansökan. Vid frågor: kontakta gärna teamledare Åsa Leierdahl på asa.leiderahl@aleris.se
. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aleris Sjukvård AB
(org.nr 556068-8425), https://www.aleris.se Arbetsplats
Aleris Sverige Jobbnummer
9480421