Legitimerad och behörig lärare i arabiska ämnet åk 1-9
Stift Dar Al Uloum i Linköping / Grundskollärarjobb / Linköping
2025-10-10
Dar Al Uloum skolan
Dar Al Uloum skolan är en friskola med språketnisk profil. Det innebär att vi arbetar för att eleverna ska bevara sitt kulturarv samt att eleverna skall utveckla sin tvåspråkighet.
Att ha kunskap om den egna kulturella bakgrunden och behärska sitt modersmål, såväl som svenska språket, är en förutsättning för konkurrenskraftig och smidig anpassning inom det svenska samhället.
Verksamheten bedrivs med åldersintegrerade klasser i åk 1-9. Arbetet på skolan bedrivs enligt skollagen och undervisningen sker enligt gällande läroplan. Skolan är öppen för alla. Vi vill skapa en trygg skola där eleverna lär sig hänsyn och respekt för sig själva, varandra och sin omgivning. Tillsammans vill vi skapa en miljö där varje individ får utvecklas efter sin förmåga. Var och en som arbetar inom skolan ska främja aktning för varje människas egenvärde. Vi verkar för jämställdhet mellan könen och arbetar aktivt för att förebygga och stoppa alla former av diskriminering, kränkande behandling och repressalier.Publiceringsdatum2025-10-10Dina arbetsuppgifter
Vi söker en legitimerad och behörig lärare med inriktning mot 1-9 med behörighet att undervisa i arabiska ämnet. Andra ämnesbehörigheter är också av intresse. Skolan ligger i Skäggetorp ca 3 kilometer från Linköpings city. Skolan har ca 70 elever i årskurs 1-9. På skolan finns även fritidshem.
I dina arbetsuppgifter ingår att utveckla och genomföra det pedagogiska arbetet på skolan i undervisningsämnet.Kvalifikationer
Lärarutbildning med behörighet att undervisa i arabiska ämnet. Du bidrar med tankar och idéer för att utveckla verksamheten och sätter barnet i centrum. Du har ett positivt förhållningssätt och har lätt för att samarbeta . Vi söker dig som är väl förtrogen med skolans styrdokument. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: dau.mouafi@telia.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stift Dar Al Uloum i Linköping
Skattegården 7 A
586 48 LINKÖPING Arbetsplats
Dar Al Uloum i Linköping, Stift Jobbnummer
9550018