Legitimerad matematiklärare med ytterligare ett ämne till Fryshuset i Husby
Stiftelsen Fryshuset / Grundskollärarjobb / Stockholm Visa alla grundskollärarjobb i Stockholm
2025-09-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stiftelsen Fryshuset i Stockholm
, Upplands-Bro
, Flen
, Avesta
, Nacka
eller i hela Sverige
Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen. Vi skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas. På denna grund bedriver vi ett 60-tal olika verksamheter på flera orter runt om i Sverige. Vi är ca 730 anställda och arbetar inom områdena; skola, ungdomskultur, arbete & entreprenörskap samt föredöme & framtidstro. Fryshusets verksamheter sträcker sig från kultur och nöjen till projekt som direkt adresserar vår tids svåraste sociala problem. Vi tror att alla kan lyckas och är värda en chans till. Stiftelsen Fryshuset är en ideell organisation som är religiöst och politiskt oberoende.
Om Fryshusets Grundskola Husby
Fryshuset Grundskola Husby är en högstadieskola med ca 200 elever. Här finns möjligheter och utmaningar som kräver att vi ständigt utvecklar skolans arbete och jobbar tätt tillsammans i lärarlaget. Vi tror på att skapa goda relationer med elever, personal och vårdnadshavare där skolans ledning har regelbundna träffar med föräldrarådet som är vårdnadshavarnas röst. Det är viktigt att som pedagog arbeta relationsfrämjande med eleverna. Fryshuset grundskola Husby satsar på teknik, laborativ matematik, programmering, språkutvecklande arbete och Cambridge engelska.
Om rollen
Du skulle ansvara för matematikundervisningen i en årskurs och undervisa i ett annat ämne beroende på ytterligare kompetens. I rollen ingår även mentorskap för elever där ni är två mentorer som delar på en klass. I det arbetet ingår nära samarbete med vårdnadshavare och elevhälsa. I vår skola är alla personalkategorier rastvakter vid något tillfälle och alla äter pedagogisk lunch.
Den vi söker
• Legitimerad matematiklärare med ytterligare en ämneskombination är ett krav.
• Minst 2 års erfarenhet av undervisning på högstadiet i matematik.
Du är skicklig på att se elevernas behov och förändra ditt förhållningssätt, bemötande samt arbetsmetoder för att skapa bästa förutsättning för varje elev. Du trivs med att vara en tydlig och varm ledare i undervisningen, där du har förmåga att skapa förutsättningar för rutiner, förutsägbarhet, extra anpassningar och flexibilitet i din undervisning. Du tycker att det är intressant och kreativt att arbeta med att förstå och utveckla eleverna individuellt samt klassen som grupp. Du har en fallenhet för att skapa tillitsfulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor och arbeta språk- och kunskapsutvecklande i din undervisning. Tillsammans arbetar vi för ett aktivt relationsskapande arbetssätt. För oss är det viktigt att våra elever känner trygghet genom att all personal samverkar och möter eleverna utifrån Fryshusets värdegrund. Du bidrar till att vidareutveckla vår gemensamma skolkultur - alla elever är allas elever.
Omfattning och villkor
Omfattning: 100%.
Tillträde: Så snart som möjligt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Lön: Månadslön.
Tjänsten omfattas av Fremias skolavtal med Sveriges Lärare, Kommunal, Sveriges skolledare och Vision.
Sista ansökningsdag är 2025-10-18. Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas tidigare.
Kontaktperson
Rektor, Christer Vestergren Christer.vestergren@fryshuset.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Fryshuset
, https://fryshuset.se/ Arbetsplats
Fryshuset Jobbnummer
9514847