Legitimerad lärare inom Hotell och turism sökes!

Paradigma AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Nacka
2026-07-21


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Om Nordiskt Lärcenter
Vi på Nordiskt Lärcenter söker nu en engagerad och kunnig lärare inom Hotell och turism med inriktning på reception https://nordisktlc.se/receptionist/ som vill arbeta på heltid. I uppdraget ingår bland annat att undervisa, rätta och bedöma elevuppgifter samt ge återkoppling på redovisade kunskaper. Du ansvarar även för uppföljning av elever under deras APL samt andra uppgifter som hör till rollen.
Våra elever studerar i klassrum, på distans och genom lärlingsform, och elevantalet fortsätter att växa.
Vi söker dig som vill undervisa inom flera ämnen inriktade mot reception. Tjänsten kräver att du kan arbeta på plats hos oss, då distansarbete inte är aktuellt för denna roll.

Publiceringsdatum
2026-07-21

Kravprofil för detta jobb
Lärarlegitimation är ett krav.
Du har ett agilt förhållningssätt kring lärande, med fokus på att anpassa undervisningen efter individers olika förutsättningar och behov.
Erfarenhet av att undervisa i olika undervisningsformer.

Arbetsuppgifter
Planera och genomföra undervisning.
Ge individuellt stöd och återkoppling till studenter utifrån ett formativt förhållningssätt, där studenternas lärandeprocess ständigt bedöms och utvecklas.
Anpassa undervisningen utifrån studenternas individuella behov och förutsättningar.
Delta i pedagogiskt utvecklingsarbete för att ständigt förbättra undervisningsmetoder och kursmaterial.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Paradigma AB (org.nr 559343-9382), http://www.nordisktlc.se
Gamla värmdövägen 4 (visa karta)
131 47  NACKA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Nordiskt Lärcenter

Kontakt
Ahmed Marrakchi
ahmed.marrakchi@nordisktlc.se
0737636055

Jobbnummer
10008640

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