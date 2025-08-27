Legitimerad lärare i Matematik till åk 4-9, Resursskolan
2025-08-27
Brinner du för pedagogik? Är du en trygg ledare som vill se våra elever lyckas? Då kanske du är vår nya lärare?
Resursskolan i Strängnäs är en kommunövergripande insats dit man söker via Centrala barn- och elevhälsan. På skolan går ca 15 elever från åk 4 till 9 med neuropsykiatriska funktionsvariationer, uttalad psykosocial problematik samt uttalad psykisk ohälsa.
Skolan följer grundskolans läroplan Lgr 22. Vi erbjuder en skolgång som möter elevernas särskilda behov i dels små undervisningsgrupper, dels med hög lärar- och resurstäthet. Eleverna i resursskolan ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och behov genom en tydliggörande pedagogik och individanpassat undervisningsmaterial.
Vi söker nu legitimerad lärare i matematik. Varmt välkommen att bli en del av vårt team!
Vi söker i första hand dig som är behörig lärare i ämnet matematik men tjänsten kan även komma att innehålla undervisning i ämnet slöjd. Är du därmed behörig i ämnet slöjd eller uppvisar intresse för ämnet ser vi det som meriterande.
I rollen är det viktigt att se betydelsen av differentierad undervisning och tillgängliga lärmiljöer för att främja alla elevers utbildning på bästa sätt. Du drivs av att utveckla undervisningen och hållbara arbetssätt tillsammans med kollegor och rektor, där du delar med dig av erfarenheter och med ett formativt förhållningssätt stöttar och utmanar så att undervisningen utvecklas.
Vi söker dig som vill verka i en verksamhet för elever som är i stort behov av hjälp med att lyckas socialt och kunskapsmässigt till att bli aktiva framtida samhällsmedborgare. I ditt uppdrag som lärare kommer du att ansvara och arbeta som ämneslärare/klasslärare med ansvar för mentorselever tillsammans med kollegor.
Ditt arbete innebär att:
• Arbeta förebyggande och operativt för att stödja elever i behov av anpassningar och särskilt stöd.
• Undervisa och utveckla undervisningen tillsammans med kollegor och upprätta tillgängliga och inkluderande lärmiljöer.
• Genomföra kartläggningar, observationer och pedagogiska tester för att förbättra elevernas lärande, tillsammans med vår specialpedagog.
• Handleda stödpedagogisk personal i ditt klassrum och implementera anpassningar på individ- och gruppnivå.
• Aktivt delta i skolans arbete med elevhälsofrämjande insatser och skapa goda relationer till elever och vårdnadshavare. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Lärarlegitimation med behörighet för årskurs 4-9 i matematik.
• Grundläggande datorkunskaper och är van vid dokumentation.
• Körkort och tillgång till bil.
Vi ser det som meriterande om du har:
• Behörighet i ämnet slöjd för högstadiet.
• Erfarenhet av att undervisa på resursskola eller inom särskilt stöd.
• Goda kunskaper om NPF.
Vi söker dig som är lugn och trygg, med stort tålamod och förmåga att arbeta självständigt. Du är lösningsorienterad och ser hinder snarare som en positiv utmaning än ett problem. Du arbetar med olika undervisningssätt och har förmåga att skapa inkluderande lärmiljöer samt anpassa dig till nya situationer. En framgångsfaktor i rollen är din förmåga att skapa positiva relationer med eleverna, att vara lyhörd inför varje elev och en god ledare. Du har lätt för att samarbeta med annan pedagogisk personal, kollegor och vårdnadshavare. Du har också ett stort intresse för skolutveckling och vill fortsätta att utvecklas tillsammans med oss.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och vill att du delar kommunens värdegrund, respekt, utveckling, öppenhet och tydlighet.
Urval sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering
• Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
• Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
• Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida.
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "244/25".
Detta är ett heltidsjobb.
Strängnäs kommun
Resursskolan Tosterö Kontakt
Rektor
Vivianne Lötvik vivianne.lotvik@strangnas.se 0152- 290 27 Jobbnummer
