Legitimerad lärare i Matematik, No och annat ämne
Huddinge kommun, Källbrinksskolan Safir / Grundskollärarjobb / Huddinge Visa alla grundskollärarjobb i Huddinge
2026-06-26
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Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.
1 plats(er).
Legitimerad lärare Matematik, NO och annat ämne
Om arbetet
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 100% med tillträde den 10 augusti 2026. Som lärare i Matematik, NO och annat ämne kommer du att undervisa i åk 7, 8 och 9. I tjänsten ingår delat mentorskap tillsammans med en kollega. De planerar, genomför och utvärderar undervisningen utifrån läroplanen, samt följer upp, bedömer, betygsätter och dokumenterar elevernas kunskapsutveckling. Du kommer att ingå i både ett arbetslag och ett ämneslag med goda möjligheter till samarbete och kollegialt lärande. I uppdraget förväntas du skapa en trygg och stimulerande lärmiljö för våra elever. Du ansvarar för planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av din undervisning. Du har en bra digital kompetens och ser Vklass, Teams och Google Classroom som naturliga verktyg i ditt arbete och kommunikation. Du har ämneskollegor och ni träffas i ämneslag, vilket ger goda möjligheter till samarbete. Du kommer även att ingå i ett arbetslag, där ni tillsammans arbetar kring eleverna och undervisningen i en årskurs, för att på bästa sätt möta elevernas behov och få dem att utvecklas såväl kunskapsmässig som socialt.
Att vara lärare och professionell pedagog i Huddinge kommun innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Du skapar goda relationer, såväl med elever som med vårdnadshavare, byggda på förtroende och respekt. Vi arbetar med kollegialt lärande, vilket innebär att du samarbetar med kollegor för att utveckla dig själv och din undervisning samt skolans pedagogiska arbete.
Om dig
Du är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i Matematik, NO för åk 7-9 och gärna annat ämne. Du har tidigare erfarenhet av undervisning på högstadiet och är väl förtrogen med grundskolans styrdokument. Du ser dokumentation och bedömning som en självklar del av ditt arbete. Du är en positiv och kompetent pedagog med ett starkt engagemang för elevernas utveckling. Du är flexibel och kreativ med en undervisning som stimulerar elevernas nyfikenhet och lust till lärande. Du ser relationen som ditt främsta pedagogiska verktyg och du har lätt för att skapa goda relationer samt samverka med elever, vårdnadshavare och kollegor. I ditt pedagogiska ledarskap är du en tydlig ledare och i klassrummet har du förmågan att skapa en arbetsmiljö som präglas av trygghet, förtroende och respekt. Du har hög kompetens att möta eleverna utifrån deras förutsättningar och behov.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se Facklig kontaktinformation
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta:
Susanne Sedin Biträdande rektor: susanne.sedin@huddinge.se
Cecilia Haraldsson Rektor: cecilia.haraldsson@huddinge.se
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post.
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. I ansökan bifogar du lärarlegitimation med behörighetsförteckning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Välkommen in med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334282". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge Kommun
(org.nr 212000-0068)
Källbrinksvägen 55 (visa karta
)
141 31 HUDDINGE Arbetsplats
Huddinge kommun, Källbrinksskolan Safir Kontakt
Biträdande rektor
Susanne Sedin susanne.sedin@huddinge.se 08-535 306 17 Jobbnummer
9980351