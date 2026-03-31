Legitimerad lärare i matematik - Motorbranschens Tekniska gymnasium MTG
2026-03-31
Publiceringsdatum2026-03-31
Vår vision MTG - det bästa av två världar
Det behövs massor av kompetenta förare och tekniker där ute.
Branschen har bestämt sig för att satsa på en egen gymnasieutbildning, men inte i egen regi utan tillsammans med Göteborgs stad. Resultatet är det bästa av två världar - branschens resurser och känsla för vad som efterfrågas, stadens stabilitet och erfarenhet av skolverksamhet. Tillsammans är vi MTG - Motorbranschens Tekniska Gymnasium - Optimerat för framgång.
Vår position
Motorbranschens Tekniska Gymnasium (MTG) är en modern fordons- och transportutbildning som utvecklats i samverkan mellan motorbranschen i Göteborg och Göteborgs Stads utbildningsförvaltning. MTG startades 2002 och har sedan dess utbildat fordonstekniker i världsklass och har efter det utökat verksamheten till att utbilda ungdomar inom transportnäringen också. Sedan 2014 är vi mycket glada att få ha utökat vår verksamhet till att utbilda ungdomar inom transportnäringen också. MTG är ett certifierat Motorbranschcollege (MBC-skola) vilket är ett kvitto på vår goda kvalitet i utbildningen. På skolan arbetar våra medarbetare med ett gemensamt fokus att eleverna skall vara väl rustade för ett kommande yrkesliv. Med ett elevnära perspektiv och moderna lokaler skapar vi tillsammans en undervisningsmiljö som inspirerar till nya utmaningar och kunskaper. Tillsammans med ett nära och nytänkande branschsamarbete är vår utbildning det självklara valet för alla som har ett intresse av fordon och transportbranschen.Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som har ett genuint intresse för arbete med ungdomar. Du förväntas ta ett stort ansvar för de olika processerna som krävs för elevernas måluppfyllelse, ha regelbunden kontakt med kollegor och vårdnadshavare kring undervisningen samt se det relationsskapande förhållningssättet som en självklarhet i ditt arbete. Det är också naturligt att du brinner för ditt arbete och vill utvecklas tillsammans med kollegor och elever. Du kommer att undervisa i matematik samt ha mentorskap för en klass. Kvalifikationer
Du är legitimerad och behörig lärare i matematik på gymnasienivå. Vi ser att du är lyhörd och har god förmåga att anpassa utbildningen till målgruppen och individen samt ha förmåga att knyta band och skapa goda relationer med eleverna. Du har god vana att hantera och undervisa med hjälp av digitala system. Meriterande om du har behörighet i fler ämnen på gymnasienivå.Övrig information
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas. Om företaget
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning samt studie- och yrkesvägledning.
I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1660". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Andreas Edsbagge, Rektor andreas.edsbagge@educ.goteborg.se 031-3671412 Jobbnummer
