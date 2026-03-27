Legitimerad lärare i hem- och konsumentkunskap åk 6-9
2026-03-27
Johannesskolan är en kristen friskola i Norrköping. Vi har funnits i över 30 år och har systerskolor i både Nyköping och i Flen. I samma byggnad med oss finns Vindruvans förskola.
Vi finns mitt i en växande stadsdel Sandtorp med bra förbindelser till centrala Norrköping och andra bostadsområden i staden.
Läsåret 2026/2027 kommer vi att ha ca.180 elever i klasserna F-9. Undervisningsgrupperna består av 12-25 elever. Du behöver kunna skapa en tillgänglig lärmiljö och använda språkutvecklande arbetssätt samt formativ bedömning i din undervisning.
Du förväntas kunna skapa goda relationer, studiero samt en strukturerad lärmiljö där inlärning och arbetsglädje främjas. Ett positivt förhållningssätt och samarbetsförmåga med både kollegor, elever samt föräldrar hör till. Vårt värdegrundsarbete präglas av positiv karaktärsuppfostran enligt See the Good -metoden.
Vi söker legitimerad ämneslärare som har behörighet i hem och konsumentkunskap i åk 6 -9. Tjänstgöringsgraden är 20%. Tjänstgöringsgraden kan ökas, om du har behörighet i något av de andra ämnena som vi annonserar. Det är en fördel med en längre erfarenhet i läraryrket.
Du behöver vara förtrogen med läroplanen samt hålla dig informerad om forskningen och utvecklingen inom ditt ämne. Som skola arbetar vi med undervisningskvalitén enligt konceptet USiP (Undervisningskvalitet i praktiken) Du ska kunna göra relevanta val när det gäller läromedel och metodik. I uppdraget ingår att sköta en ämnesinstitution med tillhörande redskap och utrustning.
Som en konfessionell kristen skola värdesätter vi din personliga tro.
Obs! Vi kommer enbart kontakta sökande som har legitimation. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
E-post: maaria.nisula@johannesskolan.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stift Agape Norrköping
603 80 NORRKÖPING
Agape, Johannesskolan, Vindruvan
Maaria Nisula maaria.nisula@johannesskolan.se 734120662
