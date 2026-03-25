Legitimerad lärare i fritidshem till Da Vinciskolan i Saltsjöbaden
Davi Skolan AB / Pedagogjobb / Nacka Visa alla pedagogjobb i Nacka
2026-03-25
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Davi Skolan AB i Nacka
Nu kan du med rätt bakgrund i fritidshemmet bli en del av Da Vinciskolan i Saltsjöbaden.

Publiceringsdatum 2026-03-25

Om tjänsten
På Da Vinciskolan är fritidshemmet inte bara en förlängning av utan en del av elevernas hela skoldag. Som lärare i fritidshemmet hos oss har du det övergripande ansvaret för att planera, genomföra och utvärdera verksamheten i linje med skolans vision och profil, konst & vetenskap i en montessoriinspirerad miljö.
Varför Da Vinciskolan?
Vi strävar efter att leva upp till vårt namn genom att sätta nyfikenhet och upptäckarlust i centrum.
Småskalighet som verktyg: I våra mindre klasser får du förutsättning att se varje elev och fördjupa relationen som är grunden för allt lärande.
En stark gemenskap: Vi är en arbetsplats där samarbete mellan lärare och fritidspedagoger är en självklarhet.Profil
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och som kan balansera struktur med kreativitet.Kvalifikationer
Legitimerad lärare i fritidshem
Goda kunskaper om läroplanen och förmåga att omsätta den i praktiken.
Erfarenhet av att leda barngrupper och driva pedagogiska projekt.Dina personliga egenskaper
Relationsbyggare: Du har en naturlig förmåga att skapa förtroende hos både elever, kollegor och vårdnadshavare.
Initiativkraft: Du ser möjligheter att förbättra verksamheten.
Lösningsorienterad: Du bidrar till ett positivt arbetsklimat.Om företaget
Da Vinciskolan i Saltsjöbaden är en fristående skola med fokus på trygghet och kunskap. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö i vackra omgivningar där vi tillsammans arbetar för att ge våra elever de bästa förutsättningarna för framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
E-post: niklas.bjeren@davinciskolan.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Davi Skolan AB
(org.nr 556531-5610)
Ringvägen 50 (visa karta
)
133 35 SALTSJÖBADEN Arbetsplats
Da Vinciskolan Kontakt
Rektor
Niklas Bjerén niklas.bjeren@davinciskolan.com 0707212561 Jobbnummer
9817713