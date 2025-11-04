Legitimerad lärare i fritidshem med undervisning i annat ämne
2025-11-04
Laxå kommun är en trevlig liten kommun belägen i södra Örebro län. Hos oss arbetar 450 personer fördelade på fyra verksamhetsområden - Kommunledning, Samhällsutveckling, Utbildning och Vård och Omsorg. Vi arbetar efter vår värdegrund där ledorden är respektfullhet, lyhördhet, framåtanda och positivitet. Är det något du kan skriva under på? I så fall - fortsätt läsa!
Laxå kommuns skolor är mitt i ett spännande utvecklingsarbete där du som engagerad och positiv pedagog kan vara med och påverka och utveckla utbildningen för kommande generationer.
Vi söker nu legitimerade lärare i fritidshem till våra enheter - gärna i kombination med annat ämne.
Saltängsskolan är F-3 skola som är belägen i centrala Laxå. Skolan är indelad som två- och treparallellig. Skolan har tre fritidshemsavdelningar.
Finnerödja skola är en skola i B-form där eleverna är i ålder förskoleklass till åk. 6. Klasserna är åldersblandade och fritids består av en avdelning.
Pedagogerna arbetar i utbildningssyfte utifrån läroplansmålen genom planering, genomförande och uppföljning. Del av tid organiserar fritidshemmet för rast-verksamhet och del av tid finns pedagogerna med och stöttar i klasser.
Arbetet med pedagogisk kontinuitet innebär en tät samverkan med dina kollegor samt pedagogiska forum med övriga enheter i kommunen.
Som pedagog arbetar du tillsammans i ett arbetslag nära dina kollegor på fritids, men även nära pedagogerna i skolan, elevhälsan och skolledning.
Vi söker nu dig som:
• är utbildad fritidspedagog/lärare i fritidshem. I kombination med annat undervisningsämne
• har kunskap om fritidshemmets pedagogiska uppdrag i grundskolan
• är insatt i läroplanen, kunskapskraven och övriga styrdokument för förskoleklass, grundskola och
fritidshem.
• arbetar utifrån ett helhetsperspektiv där skola, rast-verksamhet och fritidshem är lika viktiga för att eleverna ska nå målen
• har god förmåga att kommunicera och samverka med barn, kollegor och föräldrar
• är ansvarstagande och trygg person som gärna delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter
Vi lägger stor vikt vid personlighet och det vi söker är en trygg person med ett förhållningssätt som stämmer överens med skolans värdegrund. Du har en öppenhet inför mötet med elever och vuxna med olika bakgrund och förutsättningar. Du är anpassningsbar och har lätt för att samarbeta. Du är duktig på att kommunicera med såväl elever som vuxna och är van att anpassa din kommunikation. Du har en god elevsyn och förmåga att bygga förtroendefulla relationer.
Du planerar, genomför och utvecklar elevernas tid i fritidshemmet tillsammans med drivande pedagoger. Du ska tillsammans med de andra pedagogerna driva och utveckla rastaktiviteter och bjuda in till rörelse för eleverna vid fritidshemmet på eftermiddagarna.
Tjänster tillsätts utifrån att erforderliga beslut fattas.
