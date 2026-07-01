Legitimerad läkare, vikariat, till VO klinisk kemi och farmakologi i Lund
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2026-07-01
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Är du legitimerad läkare med ett stort intresse för klinisk kemi? Söker du en tjänst där du ges goda möjligheter att utvecklas samt fördjupa och sprida dina kunskaper inom klinisk kemi tillsammans med engagerade och kunniga kollegor? Sök då till oss!
Klinisk kemisk och klinisk farmakologisk verksamhet bedrivs vid Region Skånes nio sjukhus med en årsproduktion på cirka 16 miljoner analysresultat. Våra kunder finns både inom och utanför Region Skåne. Den medicinska staben, dit läkarna hör, är medicinskt ansvariga och metodansvariga för laboratoriediagnostik men också för provtagning, funktionsundersökningar och patientnära analyser.
Verksamhetsområde (VO) klinisk kemi och farmakologi har cirka 145 medarbetare, främst biomedicinska analytiker, sjukhuskemister och läkare. Organisationen bygger på en indelning i enheter och processer med enhetschefer och processledare i nära samarbete.
Vi arbetar målmedvetet för att säkerställa en tillgänglig och kvalitetssäkrad verksamhet. Som ackrediterat laboratorium arbetar vi med standardiserade metoder som säkerställer kvalitet, spårbarhet och likvärdiga analysresultat, vilket bidrar till en säker och jämlik vård. Hos oss bedrivs ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att förbättra analysmetoder och flöden så att verksamheten möter sjukvårdens aktuella och framtida behov.
Vi bidrar aktivt till utbildning, forskning och kunskapsspridning, inklusive medicinsk konsultation. Klinisk kemi utgör tillsammans med klinisk farmakologi en universitetssjukvårdsenhet, där forskning och undervisning är en integrerad del av verksamheten i samarbete med Lunds universitet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
ser nu fram emot att välkomna en legitimerad läkare till oss på Läkarenheten Klinisk kemi inom VO klinisk kemi och farmakologi för ett vikariat på sex månader.
Arbetet innebär att, i nära samarbete med läkare, sjukhuskemister och laborerande medarbetare, vara en del av den dagliga verksamheten och bidra till dess utveckling. I tjänsten ingår att utföra medicinska bedömningar av laboratorieanalyser samt delta i extern konsultverksamhet och intern dagjour. Undervisning samt medverkan i utvecklings- och forskningsarbete är därtill en förkommande del i uppdraget.
Arbetet är förlagt till kontorstid och huvudsakligen placerat i Lund, men resor till övriga laboratorier inom Skåne kan förekomma.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Intresse för, och meriter inom, forskning och/eller dataanalys är särskilt meriterande för tjänsten.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har en god kommunikativ förmåga och samarbetsförmåga. Du har ett genuint intresse för klinisk kemi och ett vetenskapligt förhållningssätt i ditt arbete. Vi erbjuder dig en stimulerande, trivsam och positiv arbetsplats. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Låter detta intressant? I denna rekryteringsprocess tillämpar vi löpande urval. Tveka inte på att skicka in din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Annonsen avser ett vikariat på sex månader.
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Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Medicinsk service är en av Region Skånes tolv hälso- och sjukvårdsförvaltningar, med cirka 2 000 medarbetare. Vi möter vårdens behov av ambulanssjukvård, bild- och laboratorieteknik, klinisk träning och laboratoriemedicin. Den laboratoriemedicinska verksamheten omfattar områdena arbets- och miljömedicin, biobank, genetik, immunologi och transfusionsmedicin, kemi, farmakologi, mikrobiologi samt patologi. Även smittskydd och vårdhygien tillhör förvaltningen. Inom förvaltningen bedriver vi även forskning.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334931". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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223 66 LUND Arbetsplats
Region Skåne, Medicinsk service Kontakt
Jenny Sjöberg, Chef hälso-/sjukvård Jenny.Sjoberg@skane.se Jobbnummer
9986774