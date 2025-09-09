Legitimerad läkare, vikariat, till Vårdcentralen Oxie i Malmö
Region Skåne, Primärvården / Läkarjobb / Malmö Visa alla läkarjobb i Malmö
2025-09-09
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Primärvården i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
En av våra ST-läkare är snart färdig specialist i allmänmedicin och vi behöver nu dig som är legitimerad Läkare med ambition att fortsätta inom allmänmedicin.
På Vårdcentralen Oxie välkomnas du av 36 entusiastiska medarbetare med en god teamanda, prestigelöshet och humor som för oss är en naturlig del av vardagen. Vår högsta prioritet är att erbjuda våra 10 200 listade patienter en bred, högkvalitativ och professionell vård genom trygghet och hög tillgänglighet. Hos oss får du som medarbetare chansen att arbeta i ett team med gott samarbete med ett öppet och tillåtande klimat där det finns förståelse för individuella behov. Vi arbetar tvärprofessionellt med strävan att nå högsta möjliga tillgänglighet för våra patienters bästa.
Vårdcentralen är belägen i centrala Oxie, ungefär 10 km sydost om centrala Malmö, och erbjuder därmed goda pendlingsmöjligheter. Hos oss arbetar åtta specialister i allmänmedicin, tre ST-läkare och AT-läkare i en välorganiserad läkarmottagning med undersköterske- och sekreterarstöd. Vi har erfarna distrikts- och sjuksköterskor med egna specialistmottagningar inom diabetes, astma/kol, inkontinens, hypertoni, hjärtsvikt och äldrevård. Vi har en rehabenhet med fysioterapeuter och arbetsterapeut. Ytterligare kompetenser i vårt team är dietist, kurator samt distriktssköterskor på vår barnavårdscentral.
Vi har en mycket närvarande ledningsgrupp där beslutsvägarna är korta. Vi välkomnar dig till en välorganiserad vårdcentral med hög kompetens och god teamanda!Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
Nu välkomnar vi en legitimerad läkare för ett vikariat på vår enhet inför en eventuell ST tjänstgöring i allmänmedicin. Tjänsten innebär självständiga bedömningar, undersökningar, behandlingar individuellt och i grupp, undervisning och deltagande i teamarbete. Arbete både med traditionella mottagningsbesök och via digitala vårdkontakter. Vi erbjuder dig en positiv och utvecklande arbetsplats med tydligt patientfokus. Som legitimerad läkare hos oss har du möjlighet att ha en handledare som är specialist i allmänmedicin med handledning varje vecka. Det kan finnas möjlighet till fortsättning på vårdcentralen i form av en ST-läkartjänst.
Vi har kommit långt i den digitala utvecklingen med en modern och mobil arbetsmiljö som innebär personlig laptop med möjlighet för distansarbete, taligenkänning och möjlighet till digitala patientmöten. Som läkare hos oss har du sedvanlig mottagning med både akuta och planerade besök likväl som utredningspatienter. I ditt arbete ingår även samverkan med externa och interna parter såsom kommunens sjuksköterskor och sjukhusen med SIP och hembesök. Vi har ansvar för ett SÄBO och 14 LSS boenden.
På vårdcentralen pågår ett kontinuerligt arbete med verksamhetsutveckling. Vi vill därför att du ska vara intresserad av kreativt nytänkande och vara en del i utvecklingsarbetet med fokus på att erbjuda våra patienter bästa möjliga vård.Kvalifikationer
Vi söker dig som har svensk läkarlegitimation och därmed färdig med din AT/BT tjänstgöring i Sverige. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från arbete inom primärvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
Här får du gärna arbeta självständigt, samtidigt som du har de mer erfarna specialisterna som ett tryggt stöd när du vill. Som person är du flexibel samt en prestigelös teamspelare som vågar fråga. Om du erbjuder oss din kunskap och ditt engagemang kommer vi att erbjuda en stimulerande, trivsam och positiv arbetsplats.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Varmt välkommen med din ansökan.
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276113". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Paula Jacobsen, Verksamhetschef 0724-64 55 30 Jobbnummer
9500850